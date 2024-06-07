阉割“龍鹰一号”芯片 / 扬声器 / 中控，睿蓝 7 汽车“450 荣耀版”上市售 11.77 万元

IT之家 6 月 7 日消息，睿蓝汽车在今年 4 月 23 日推出了“睿蓝 7 605 荣耀版”车型，目前官方为该车新增一款 CLTC 纯电续航里程 450 公里的“睿蓝 7 450 荣耀版”版本，该车官方指导价格为 11.77 万元，与先前“追云 Air”售价相同，但在座舱方面有较大阉割，IT之家整理系列车型价格信息如下：

追云 Air：11.77 万元（120kW 电动机峰值功率，CLTC 综合工况续航：450km）

追云 12.77 万元（120kW 电动机峰值功率，CLTC 综合工况续航：450km）

驰月 13.97 万元（180kW 电动机峰值功率，CLTC 综合工况续航：450km）

逐风 14.97 万元（180kW 电动机峰值功率，CLTC 综合工况续航：605km）

猎光 15.97 万元（180kW 电动机峰值功率，CLTC 综合工况续航：605km）

猎光 MAX 17.37 万元（180kW 电动机峰值功率，CLTC 综合工况续航：605km）

行政版 14.57 万元（120kW 电动机峰值功率，CLTC 综合工况续航：450km）

行政旗舰版 17.97 万元（180kW 电动机峰值功率，CLTC 综合工况续航：605km）

605 荣耀版 13.97 万元（120kW 电动机峰值功率，CLTC 综合工况续航：605km）

450 荣耀版 11.77 万元（120kW 电动机峰值功率，CLTC 综合工况续航：450km）

外观方面，“睿蓝 7 450 荣耀版”车型与先前“605 荣耀版 / 追云 Air”大致相同，整体采用 0.238Cd“溜背”低风阻造型设计，配备了 17 英寸钢制轮毂。

内饰方面，该车相比同样售价的“追云 Air”车型有较大缩减，该车砍掉了“龍鹰一号”芯片、车内 LED 阅读灯、隐藏式门把手、全景天幕及电动遮阳帘，扬声器由高配车型的 6 个缩减至 2 个，同时取消了 4 个超声波雷达等，还将车内 15.4 英寸中控屏改为 14.6 英寸中控屏。

▲ 官方暂未公布“睿蓝 7 450 荣耀版”的内饰图，本图为追云 Air 内饰图

规格方面，“睿蓝 7 450 荣耀版”车型车长宽高分别为 4690x1892x1650 毫米，轴距为 2775 毫米，采用前置电机布局，最大功率为 120 千瓦，最大扭矩为 240 牛・米，最高车速 150 公里 / 小时，匹配容量为 50.4 千瓦时的磷酸铁锂电池，CLTC 综合工况续航里程为 450 公里，支持快充与对外放电功能。

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