首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    随系统
    浅色
    深色
  • 主题色
首页 > 智车之家>新能源汽车

阉割“龍鹰一号”芯片 / 扬声器 / 中控，睿蓝 7 汽车“450 荣耀版”上市售 11.77 万元

2024/6/7 14:54:05 来源：IT之家 作者：漾仔 责编：漾仔
评论：

IT之家 6 月 7 日消息，睿蓝汽车在今年 4 月 23 日推出了“睿蓝 7 605 荣耀版”车型，目前官方为该车新增一款 CLTC 纯电续航里程 450 公里的“睿蓝 7 450 荣耀版”版本，该车官方指导价格为 11.77 万元，与先前“追云 Air”售价相同，但在座舱方面有较大阉割，IT之家整理系列车型价格信息如下：

  • 追云 Air：11.77 万元（120kW 电动机峰值功率，CLTC 综合工况续航：450km）

  • 追云 12.77 万元（120kW 电动机峰值功率，CLTC 综合工况续航：450km）

  • 驰月 13.97 万元（180kW 电动机峰值功率，CLTC 综合工况续航：450km）

  • 逐风 14.97 万元（180kW 电动机峰值功率，CLTC 综合工况续航：605km）

  • 猎光 15.97 万元（180kW 电动机峰值功率，CLTC 综合工况续航：605km）

  • 猎光 MAX 17.37 万元（180kW 电动机峰值功率，CLTC 综合工况续航：605km）

  • 行政版 14.57 万元（120kW 电动机峰值功率，CLTC 综合工况续航：450km）

  • 行政旗舰版 17.97 万元（180kW 电动机峰值功率，CLTC 综合工况续航：605km）

  • 605 荣耀版 13.97 万元（120kW 电动机峰值功率，CLTC 综合工况续航：605km）

  • 450 荣耀版 11.77 万元（120kW 电动机峰值功率，CLTC 综合工况续航：450km）

外观方面，“睿蓝 7 450 荣耀版”车型与先前“605 荣耀版 / 追云 Air”大致相同，整体采用 0.238Cd“溜背”低风阻造型设计，配备了 17 英寸钢制轮毂。

内饰方面，该车相比同样售价的“追云 Air”车型有较大缩减，该车砍掉了“龍鹰一号”芯片、车内 LED 阅读灯、隐藏式门把手、全景天幕及电动遮阳帘，扬声器由高配车型的 6 个缩减至 2 个，同时取消了 4 个超声波雷达等，还将车内 15.4 英寸中控屏改为 14.6 英寸中控屏。

▲ 官方暂未公布“睿蓝 7 450 荣耀版”的内饰图，本图为追云 Air 内饰图

规格方面，“睿蓝 7 450 荣耀版”车型车长宽高分别为 4690x1892x1650 毫米，轴距为 2775 毫米，采用前置电机布局，最大功率为 120 千瓦，最大扭矩为 240 牛・米，最高车速 150 公里 / 小时，匹配容量为 50.4 千瓦时的磷酸铁锂电池，CLTC 综合工况续航里程为 450 公里，支持快充与对外放电功能。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。

下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：睿蓝7

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用