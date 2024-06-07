存在起火风险，国内召回 2393 辆进口起亚极睿、1307 辆国产起亚 K3 混动汽车

IT之家 6 月 7 日消息，目前，现代汽车（中国）投资有限公司根据《缺陷汽车产品召回管理条例》和《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》的要求，向国家市场监督管理总局备案了召回计划。决定自 2024 年 6 月 18 日起，召回 2016 年 10 月 4 日至 2018 年 10 月 30 日期间生产的进口起亚极睿混动汽车，共计 2393 辆。

▲ 2017 款起亚极睿

本次召回范围内部分车辆，由于液压式发动机离合器执行器（HCA）的接插件在制造或运输过程中可能流入异物，导致接插件内部基板短路，存在起火风险。

IT之家从公告中获悉，现代汽车（中国）投资有限公司将通过授权维修站，免费为召回范围内车辆检查 HCA 并更换改善后的 HCA 保险丝，如果 HCA 存在故障码，则免费更换 HCA 总成，以消除安全隐患。

此外，江苏悦达起亚汽车有限公司根据《缺陷汽车产品召回管理条例》和《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》的要求，向国家市场监督管理总局备案了召回计划。决定自 2024 年 6 月 11 日起，召回 2019 年 6 月 12 日至 2022 年 2 月 25 日期间生产的全新一代 K3 插电混动汽车，共计 1307 辆。

▲ 起亚 K3

本次召回范围内部分车辆，由于液压式发动机离合器执行器（HCA）的接插件在制造或运输过程中可能流入异物，导致接插件内部基板短路，存在起火风险。

江苏悦达起亚汽车有限公司将免费为召回范围内的车辆检查 HCA 并更换改善后的 HCA 保险丝，如果 HCA 存在故障码，则免费更换 HCA 总成，以消除安全隐患。

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