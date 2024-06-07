机身配备“神秘旋钮”，Nothing 子品牌 CMF Phone（1）手机官宣

IT之家 6 月 7 日消息，Nothing 旗下子品牌 CMF 今天官宣了 CMF Phone 1 手机，同时展示了这款手机的局部外观，其中显示该机后盖采用聚碳酸酯 + 素皮结构，同时机身还配备一个神秘旋钮，不过目前尚不知悉相关旋钮用途。

参考IT之家此前报道，有消息源称 CMF Phone 1 将于今年 7 月发布，售价为 249 - 279 美元（IT 之家备注：当前约 1808 - 2026 元人民币），除了自带旋钮外，官方先前还暗示该机配备据称名为“Nothing Lock”的结构，主要用于连接 Nothing“自家生产的包含‘手机架及挂绳在内的’各种独家配件”。

CMF Phone 1 手机的规格信息已曝光多次，这款手机采用多彩聚碳酸酯机身，可选橘色 / 绿色 / 黑色 / 蓝色，配置基本上和 Nothing Phone 2（a）相同：

SoC：联发科天玑 7200 （MT6886）

屏幕：6.67 英寸 120Hz OLED

RAM：8GB，LPDDR4X 2133 MHz

存储空间：128GB / 256GB，UFS 2.2

后置摄像头：50MP 主摄

前置摄像头：16MP

连接性：蓝牙 5.3、Wi-Fi 6

电池：5000mAh，支持 33W 有线充电

▲ 先前曝光的 CMF Phone（1）手机外观，与目前官方官宣的手机局部细节存在一定差异，请以实际官方预热图为主

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