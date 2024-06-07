怀旧风潮再起：古尔曼称苹果 iOS 18 和 macOS 15 将包含复古壁纸和图标

IT之家 6 月 7 日消息，如果你属于是复古 iPhone 和 Mac 壁纸爱好者，那么 iOS 18 和 macOS 15 可能将会给你带来一些惊喜。

彭博社马克・古尔曼（Mark Gurman）今日报道称，iOS 18 和 macOS 15 将包含全新的“怀旧壁纸”，致敬经典的图标、标语和艺术作品。

苹果设备将迎来全新壁纸包，其中 Mac 壁纸会引用经典图标和标语，而 iPhone 壁纸则会提供一些与早期 iPhone 类似的选项。

至于这些壁纸的具体样式，我们还需要等到下周 WWDC 正式发布 iOS 18 和 macOS 15 系统才能知晓，IT之家届时将为大家带来更详细的报道。

不过，此传闻与苹果近年来的做法相符，因为苹果经常会推出一些深受 iPhone 和 iPad 用户喜爱的经典壁纸，例如 iOS 16 就为果粉重新带回了初代 iPhone 的小丑鱼壁纸，后来又在 iPadOS 17 中带回了初代 iPad 中的经典壁纸。

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