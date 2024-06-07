亚马逊员工被炒后反手将公司举报，称其将人脸识别技术卖给俄罗斯

IT之家 6 月 7 日消息，据《金融时报》，一名亚马逊前员工指控该公司在俄乌冲突局势升级后，向俄罗斯出售人脸识别技术，涉嫌违反英国制裁措施。

这名前员工名叫查尔斯・福雷斯特（Charles Forrest），他在审判庭上表示：由于自己在 2022 年 11 月至 2023 年 5 月期间就亚马逊存在的不当行为提出质疑，于 2023 年被公司解雇。

对于该案件，福雷斯特指控亚马逊通过“一家位于荷兰的空壳公司”与俄罗斯公司 VisionLabs 达成交易，从而为后者提供其 Rekognition 人脸识别技术。

此外，他还表示亚马逊违反了“乔治・弗洛伊德事件”后实施的“暂停向警方提供人脸识别技术”的禁令（IT之家注：这属于亚马逊内部自行设立的禁令而非行政禁令）。

当然，亚马逊也不可能承认这些指控，该公司发言人告诉《金融时报》：“我们认为这些指控毫无根据，并期待通过法律程序证明这一点。根据现有证据和账单记录，亚马逊 AWS 并未向 VisionLabs 出售 Amazon Rekognition 服务。”

亚马逊强调，福雷斯特因拒绝履行工作合同时间以及未回复电子邮件或参加会议等“严重不当行为”而遭解雇，并否认福雷斯特做出了可以让他获得保护的举报性披露行为。

不过，亚马逊似乎承认其违反了暂停向警方提供人脸识别技术的禁令，但一直辩称“未触犯任何法律”，因为“自我实施的禁令并不构成法律义务。”

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