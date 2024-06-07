支付宝重磅推出 NFC 碰一碰支付！超过 1000 元需二次确认

IT之家 6 月 7 日消息，对于电子支付来说，扫码支付仍是绝对主流，而除二维码之外，我们最常用的便是 NFC 支付。

NFC 支付是指使用 NFC 射频通道实现支付的方式，其特点是在支付的时候不需要网络，例如大家经常使用的“数字人民币”就可以通过“碰一碰”完成硬钱包收付款。

现在，支付宝也已经上线了其 NFC 支付功能（点此跳转支付宝），用户只需将手机对应的 NFC 识别区贴近商家付款机器“蓝环识别区”即可进行支付，大部分机型的 NFC 识别区都是位于手机顶部靠近摄像头的一侧，但也有部分机型位于其他区域，具体位置可通过支付宝获取提示。

什么是支付宝 NFC 支付？ 支付宝 NFC 支付 (简称“NFC 支付”) 是基于支付宝付款码和 NFC 通讯技术的全新支付体验。如用户手机支持 NFC 功能，在手机亮屏解锁并且 NFC 功能开启的状态下，可以与商家 NFC 收银设备之间进行触碰交互后完成支付。 支付宝 NFC 支付安全吗？ 支付宝 NFC 支付是安全的，我们通过以下方式保障你的支付安全： 1.每次通过支付宝 NFC 支付需要解锁手机并确认才能完成支付； 2.交易金额超过 1000 元时仍需通过密码、指纹或刷脸等方式进行确认。 使用支付宝 NFC 支付，是否需要先打开支付宝 App 再去碰？ 无需手动打开支付宝 App，手机亮屏解锁状态下直接用手机触碰商家 NFC 终端设备即可，触碰后会自动打开支付宝并跳转到支付页面。 支付宝 NFC 支付需要输入支付密码吗？ 1.通常情况下，单笔付款金额 1000 元及以上需要输入支付密码 (以用户实际设置为准);1000 元以下无需输入密码，用户点击“打开”或“确认即付款”等按钮 (具体以页面展示为准) 即完成支付。 2.某些特殊情况下，结合支付业务场景、交易风险控制等因素，系统也会要求输入支付密码来保证支付安全。 使用支付宝 NFC 支付，是否需要额外开通服务或绑定银行卡? 如果你已经打开手机 NFC 开关，同时你的支付宝付款码能正常使用，不需要额外绑定银行卡就可以使用支付宝 NFC 支付。 支付宝 NFC 支付的扣款渠道是什么？ 与现有的扣款渠道一致，扣款顺序可在支付宝 App“支付设置”一“扣款顺序“中查看。

IT之家偶然发现，上海静安大悦城目前已经支持支付宝 NFC 支付，而且号称“全球首发 NFC 碰一下支付”（暂时无法确认是否有其他商家同时支持），并宣布将于 6 月 7 日至 10 日发放最高 20 元无门槛红包。

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