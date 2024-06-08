2025 年发行，多人在线合作动作游戏《CUFFBUST》官宣

IT之家 6 月 8 日消息，《Choo-Choo Charles》游戏独立开发者 Gavin Eisenbeigz 今天在 2024 夏季游戏节上，公布了最新的多人在线合作动作游戏《CUFFBUST》，游戏将会在 Steam 平台独家上线，将于 2025 年发行。

IT之家附上游戏简介如下：

与好友一起装备工具、躲避警卫、执行越狱计划，努力逃离监狱。可破坏环境、近距离聊天、多种逃脱路线和 20 个玩家大厅，众多精彩内容等你尽情体验！

监狱的安全系统遭到了破坏，所有牢房门都打开了。你和狱友们需要在增援抵达之前想办法逃脱！

可破坏的环境

使用炸药和其他工具爆破门、通风口和脆弱的墙壁，抵达禁区。使用可靠的勺子挖一条地下隧道，以便秘密逃脱。

多层互动性

环境至关重要。查看摄像头找到警卫的位置，或劫持内部通话系统与监狱各处的队友通信。摧毁发电机以切断建筑电源，让高射炮和电话线瘫痪。

近距离聊天

使用动态混响、遮蔽和定向音频的超逼真近距离聊天。

选择游戏风格

20 个玩家大厅支持多种游戏风格。与几位好友组队合作，争取成为第一批逃离的囚犯，背叛你的团队独自逃脱，或联手对付其他团队阻碍他们的进展。

丰富多样的工具

使用平底锅殴打警卫。使用警卫掉落的紧急按钮将警卫从禁区引开。进入禁区找到射线枪。太棒了。

大量独特的逃脱路线

有许多混合的路线、工具和机制，可让你实现数百种独特的逃脱计划。

警卫

他们不太喜欢你。杀了他们得了。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。