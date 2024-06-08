标准版 268 元、豪华版 328 元，《黑神话：悟空》游戏开启预购：8 月 20 日上线 PS5 / PC

IT之家 6 月 8 日消息，《黑神话：悟空》游戏最新预购 CG 宣传片已在 2024 年夏日游戏节活动中发布，这款游戏目前已经开启预购，将于北京时间 2024 年 8 月 20 日上午 10 点（UTC+8）全球同步上线，确定登陆 PS5 / STEAM / EPIC GAMES STORE / WEGAME 平台。

售价信息

《黑神话：悟空》游戏有 2 种游戏版本选择：数字标准版售价 268 元、数字豪华版售价 328 元，DLC 豪华升级包售价为 60 元 。

数字标准版包含：

《黑神话：悟空》完整游戏

数字豪华版包含：

《黑神话：悟空》完整游戏

兵器：铜云棒

披挂：百戏傩面，百戏衬钱衣，百戏护手，百戏吊腿

珍玩：风铎

游戏音乐精选集

所有参与预购的天命人都可在游戏上线后领取特殊奖励【争先红葫芦】（游戏内物品）。

相关介绍

官方对第一次了解到这款游戏的“天命人”，IT之家附上相关介绍内容如下：

这是一款以中国神话为背景的动作角色扮演游戏。在游戏中你将扮演一位“天命人”，为了探寻昔日传说的真相，踏上一条充满危险与惊奇的西游之路。

我们已公开超过 60 分钟的实机试玩内容。如有兴趣，请在 YouTube 及其他主流视频网站搜索“黑神话”或“黑神话：悟空”了解详情。

游戏改编自中国最著名的神魔小说《西游记》。玩到游戏之前如提前看过这本书，您的游戏体验将会有更多惊喜（当然，没看过也完全不妨碍感受游戏乐趣）。

配置要求：

最低配置:

操作系统: Windows 10 64-bit

处理器: Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 1600

内存: 16 GB RAM

显卡: NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB / AMD Radeon RX 580 8GB

DirectX 版本: 11

存储空间: 需要 130 GB 可用空间

声卡: 兼容 Windows 的音频设备

附注事项: 支持机械硬盘（HDD），推荐使用固态硬盘（SSD）。以上配置均在启用 DLSS / FSR / Xess 技术的情况下进行测试。

推荐配置:

操作系统: Windows 10 64-bit

处理器: Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 1600

内存: 16 GB RAM

显卡: NVIDIA GeForce RTX 2060 / AMD Radeon RX 5700 XT / INTEL Arc A750

DirectX 版本: 12

存储空间: 需要 130 GB 可用空间

声卡: 兼容 Windows 的音频设备

附注事项: 需要使用固态硬盘（SSD）。以上配置均在启用 DLSS / FSR / Xess 技术的情况下进行测试。

2024 夏日游戏节专题

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