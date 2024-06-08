10 月 25 日发行，世嘉放出《索尼克 × 夏特世代》游戏新预告

IT之家 6 月 8 日消息，世嘉在今天召开的 2024 夏日游戏节活动中，正式确定 10 月 25 日发行《索尼克 × 夏特世代》（Sonic X Shadow Generations）游戏，将会登陆 Xbox Series S|X、Xbox One、PlayStation 5/4、Switch 以及 PC 平台。

世嘉还确定索尼 PlayStation 5/4 主机版《索尼克 × 夏特世代》将会包含独占的“带删减场景的扩展序章动画”。IT之家附上游戏宣传视频如下：

购买数字豪华版的玩家可以提前 3 天玩到这款游戏，并且包括额外的角色皮肤和暗影关卡（2024 年假期发布）、Terios 皮肤、额外的 BGM 包、数字艺术书、数字原声带以及《索尼克世代》的技能点数。

《索尼克 × 夏特世代重启》是 2011 年游戏《索尼克世代》（Sonic Generations）的升级版，新版本进行了“完全重制”，升级了视觉效果，并引入了新的奖励内容。

2024 夏日游戏节专题

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