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《怪形：重制版》今年发行，重现 2002 年的经典恐怖生存游戏

2024/6/8 9:29:17 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 6 月 8 日消息，Nightdive Studios 工作室在 2024 夏日游戏节上，官宣正在重制 2002 年恐怖生存游戏《怪形 / 极度惊恐》（The Thing），并计划今年年底前发行《怪形：重制版》（The Thing：Remastered）。

《怪形：重制版》将改进人物模型、纹理和动画，由 Nightdive 手工制作，采用先进的 3D 渲染技术，改善环境灯效和氛围效果。

《怪形：重制版》游戏将于今年晚些时候在 PS5、Xbox Series X / S、Switch、PS4、Xbox One 和 PC（通过 Steam）上发行。IT之家附上相关截图如下：

游戏为 1982 年同名电影《怪形》的后传，主角为布莱克上尉：他是美国特种部队的一名成员，受命前往电影中的南极哨所，调查研究小组的遭遇，故事由此展开。

《怪形》的基本游戏操作方法与传统第三人称射击类游戏无异；主角布莱克可以慢跑和射击、蹲伏、与周围的环境设施进行互动、与队员们互动并使用其他军需用品，如手电筒。

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关键词：怪形2024夏日游戏展

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