理想推出 L7/8/9 端午节购车礼包，含 10000 元限时权益、至高价值 2798 元用车服务包

增程器常规保养权益：车辆到达理想汽车服务中心时，享受一次官方提供的增程器常规保养服务（含配件及工时费用）；

空调滤芯保养权益：车辆到达理想汽车服务中心时，享受一次官方提供的空调滤芯保养服务（含配件及工时费用）；

不限次数维保取送车权益：到店做保养项目或维修项目时，可无限次使用（本服务可使用的城市范围，以理想汽车 App 中预约取送车服务的页面中展示范围为准，更多信息可查看《理想用车服务包用户协议》）；