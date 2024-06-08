理想推出 L7/8/9 端午节购车礼包，含 10000 元限时权益、至高价值 2798 元用车服务包

IT之家 6 月 8 日消息，理想汽车今日宣布推出端午节限时购车礼包，即刻起至 6 月 18 日 24:00 前定购理想 L7、理想 L8、理想 L9，享至高价值 2798 元限时购车礼（用车服务包）及价值 10,000 元限时购车权益，超低金融费率。
具体内容包括：
至高价值 2798 元用车服务包；
价值 5000 元选装基金；
价值 5000 元 7kW 交流充电桩；
金融购车首付 0 元起 ，年费率低至 2.50%，最长可贷 5 年期。
其中，理想 L9 车型可享 2 年用车服务包 （价值 2798 元）；理想 L7 / L8 车型可享 1 年用车服务包（价值 1399 元）。
IT之家查询得知，在理想用车服务包生效周期内，用户可享受以下权益：
增程器常规保养权益：车辆到达理想汽车服务中心时，享受一次官方提供的增程器常规保养服务（含配件及工时费用）；
空调滤芯保养权益：车辆到达理想汽车服务中心时，享受一次官方提供的空调滤芯保养服务（含配件及工时费用）；
不限次数维保取送车权益：到店做保养项目或维修项目时，可无限次使用（本服务可使用的城市范围，以理想汽车 App 中预约取送车服务的页面中展示范围为准，更多信息可查看《理想用车服务包用户协议》）；
车机流量升级至不限量权益：无需任何额外操作，车机流量自动升级至无限流量。其中，影音娱乐类应用使用流量不限量不限速；车机热点流量每月使用上限为 100GB，超额后会有限速（具体以运营商执行为准）。
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