如何制作美观的桑基图

原文标题：《太变态了！同事做的桑基图，为什么这么漂亮？》

锵锵！大家好哇~ 我是好久没做图表的卫星酱！

先给大家看张图：

是不是十分炫酷呢？

它叫桑基图，能够清晰地展示出数据的主要流动路径和数量变化。

啥意思？

打个比方，在电商领域，它可以让你直观地看到用户从浏览商品到下单支付，再到完成交易的整个流程中，数据是如何流动的，包括哪些环节是转化的关键点，哪些环节可能存在问题……

有相关需求的小伙伴们，看到这是不是已经心动啦？

其它需要展示数据流动路径、数量变化以及始末关系的数据，比如人口、能源、材料成分、金融等等，都可以用桑基图来数据可视化~

1、Creately

网址：https://creately.com/

打开网站，

善用浏览器的翻译功能，找到下面这句话并点击：

然后搜索「Sankey Diagram」（这里一定要搜英文！）。

不多说，点它！

↓【编辑此模板】↓

耐心等网页加载完成后，我们就能手动更换桑基图上的标签和数据走向。

不过要想进一步的绘制，比如管理图中的数据，就需要升级会员：

所以咱们对 Creately 的探索就先到此为止吧

如果有熟悉它的小伙伴，欢迎在评论区分享使用感受哦~

2、镝数图表

网址：dycharts.com

镝数图表是个图表库超大的中文网站（松口气），微信扫码即可登录，相对来说更便捷。

我们在【图表模板】中搜索「桑基图」，选择合适的样例。

按照给的示例填入自己的数据：

就像这样：

一份客户流向清晰可见的桑基图就做好了，是不是十分快捷呢？

PS. 个人可带水印下载，商用无水印同样需要会员哦~

镝数图表还有一个优势，就是定制化，图表中能修改定制的部分非常多：

大家可以根据自己的需求来制作图表。

3、SankeyMATIC

网址：https://www.sankeymatic.com/

看名字就知道了，这是一个专门创建桑基图的在线工具。

虽然是英文界面，但足够简洁明了：

只是其数据录入的格式有些特别：

我用一个简化了的数据做示范：

其中第一组数据对应以下部分：

第二组则是：

虽然数据录入有些麻烦，但这个网站反响快，操作简单，也不失为一个制作桑基图的好工具。

4、在线制作桑基图

网址：https://www.lddgo.net/ chart / sankey-chart

该网站的操作方法和镝数图表类似，都是以 Excel 表格的形式录入数据，然后生成桑基图。

不过，比起图表库丰富的前者，它仅适用于制作桑基图~

只需录入数据后点击【生成】，就 OK 啦！

出图超迅速~

这个网站的桑基图能修改的地方更少，但同时操作也更简单：

5、写在最后

好啦，今日我分享了 4 种在线制作桑基图的神器：

❶ Creately

❷ 镝数图表

❸ SankeyMATIC

❹ 在线制作桑基图

感兴趣的小伙伴快试试吧！

要快速制作数据可视化图表，光收藏工具可不够~

得掌握更多数据分析的知识，才能按数据特征选择合适的图表！

本文来自微信公众号：秋叶 Excel （ID：excel100），作者：卫星酱

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