16 人 PvE 射击游戏《星河舰队：灭绝》将于 10 月 11 日结束抢先体验，登陆主机平台

IT之家 6 月 9 日消息，16 人 PvE 合作第一人称射击游戏《星河舰队：灭绝》凌晨发布全新预告片，宣布将于 10 月 11 日结束抢先体验阶段，除 PC 外还将正式登陆 PS5 与 Xbox Series X|S 游戏主机。

据介绍，《星河舰队：灭绝》是一款 16 人合作的第一人称射击游戏，玩家需要利用莫里塔神射手步枪、建造工具和其他先锋部队在瓦拉卡星球上名为 PE-59 的深空采矿殖民地与虫族对抗。

此外，1997 年版《星河战队》电影的主演、标志性角色 Johnny Rico 的扮演者卡斯帕・凡・迪恩（Casper Van Dien）回归本作游戏，将在 1.0 版本中指挥单人游戏模式。1.0 正式版还将带来新的敌人、地点和更多内容。

您将被选中参加机动步兵中的一个精英特种作战小组。玩家将听从传奇人物 Johnny Rico 将军的命令，在三个 NPC 盟友的帮助下，与成群结队的敌方虫族进行较量，以证明自己不负众望。

据介绍，这一模式重点是提供独特的单人游戏体验。它在各种环境中提供了 25 个不同的任务和各种独特的 PvE 战斗场景，开发者希望在 1.0 版本推出后继续推出第二章。

IT之家此前报道，游戏已于去年 5 月 18 日在 Steam 平台开启抢先体验。

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