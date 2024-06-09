弱光环境下如何进行合理拍摄？

很多摄影新手不熟悉弱光拍摄环境，拍摄完成后才发现照片黑乎乎一片，后期也很难调整。

那么在弱光环境中应如何合理进行拍摄呢？

1. 补光

应对弱光、偏暗的环境，最有效率的方法就是进行补光，在没有补光设备的情况下，手机灯光、相机闪光灯等也能起到一定的补光作用，但效果一般。

如有弱光拍摄计划，最好提前准备好相应的补光设备。

2. 高感光度

对于高感光度不要有偏见，当前大多数相机的高感表现都是不错的，很多旗舰全画幅相机在 6400 的感光度下还能保证画质的细腻，并不会受到噪点的过度干扰。

因此，在弱光环境下，我们应根据场景合理选择感光度，即使是高感拍摄的照片，也要比曝光不足后期过度拉升亮度的效果要好很多。

3. 对焦

在弱光环境中，相机的自动对焦会出现反应慢，甚至无法对焦的情况，这时如果盲目凭感觉进行拍摄，往往会出现主体模糊等情况。

在该类环境中，我们可以选用手动对焦，通过屏幕查看画面是否对焦准确，并及时进行调整；如果看不清画面，我们可以先用手电筒等打亮主体，待调整好对焦后再进行拍摄。

4. 测光

在偏暗的环境中，相机的测光系统也可能出现不准确的情况，为了保证主体的合理曝光，我们可以选用局部测光或者是点测光，防止周围暗环境对主体表现形成干扰。

在明暗反差比较大、主体偏小的环境中，局部测光和点测光同样适用。

5. 及时查看照片

弱光环境下拍出的照片更容易在曝光方面存在不足，一方面曝光不好控制，另一方面相机屏幕在暗环境中会显得更亮，因而我们容易判断失误。

在查看照片时，我们可以使用屏幕放大查看细节，在此基础上调出照片的直方图，通过直方图对照片进行更准确的判断。

本文来自微信公众号：玩点摄影 （ID：wakexiao），作者：AGER

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