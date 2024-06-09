奇瑞 iCAR V23 黑色款实车曝光：方盒子硬朗外观设计，今年年底上市

IT之家 6 月 9 日消息，在今年 4 月举行的 iCAR 品牌之夜活动中，奇瑞 iCAR V23 新车首次对外公开亮相，将于今年年底上市。现在，博主 @SugarDesign 分享了两张 iCAR V23 黑色款实车照片。

从图上可以看到，这款新车采用硬朗的方盒子外观设计，车身线条锋利，采用圆形灯体设计。侧面来看，iCAR V23 的造型棱角分明，配备隐藏式门把手、侧踏板以及加宽的轮眉等。相比于银色版本，黑色款实车多了一份冷酷。

IT之家获悉，这款新车搭载骁龙 8155 座舱芯片 + 高通 5G，配备 2.5K 高清大屏、基于虚幻引擎的 3D HMI，支持无线 Carplay、主流游戏机和 VR 眼镜。

智能驾驶方面，该车搭载地平线 J3 + TDA4 芯片，配备 800w 前视摄像头 + 300w 环视摄像头，提供 5 个毫米波雷达，支持高速 NOA、记忆泊车、L2++ 智能驾驶等。

动力方面，iCAR V23 有望提供单电机和双电机版本，后者将配备 iWD 智能电动四驱系统，纯电续航里程预计可达 501 公里，其他具体信息还有待官方公布。

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