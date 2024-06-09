世界最大跨度斜拉桥，我国常泰长江大桥以“毫米级”精度顺利合龙

IT之家 6 月 9 日消息，据“常州发布”消息，6 月 9 日，常泰长江大桥以“毫米级”精度顺利合龙，实现全线贯通，这座世界最大跨度斜拉桥预计明年 4 月底前具备通车条件。

▲ 常州发布视频截图，下同

据介绍，常泰长江大桥从设计到施工有六个“世界之最”、四个“世界首创”：

首创温度自适应塔梁纵向约束体系

首创“钢-混”混合结构空间钻石型桥塔

首创台阶型减冲刷减自重沉井基础

首创“钢箱-核芯混凝土”组合索塔锚固结构

最大规模多功能载荷非对称布置桥梁

最大跨度斜拉桥

最大连续长度钢桁梁

最大尺度碳纤维复合材料拉索

最大跨度公铁两用钢桁拱桥

最大强度桥用平行钢丝斜拉索

IT之家获悉，常泰长江大桥主桥的跨度做到了 1208 米，几乎一跨过江，达到了世界最大。建成后，常泰长江大桥将连接常州和泰州两市，自常州市新北区港区大道跨长江夹江，经录安洲，跨长江主航道，止于泰州泰兴市六圩港大道。

常泰长江大桥采用上下双层布置其中上层为六车道高速公路，下层上下游侧分别设置为双向城际铁路和四车道普通公路。

合龙之后，建设方将继续完成大桥桥面护栏等钢结构附属设施施工等，明年 4 月底前完成动静载试验和交工验收检测。届时，常泰长江大桥将具备通车条件。

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