AMD 将为锐龙 9000 系列 X3D 处理器带来“差异化因素”、改进 3D V-Cache 技术

IT之家 6 月 10 日消息，在 Computex 2024 台北国际电脑展接受 PC Gamer 采访时，AMD 高级技术营销经理 Donny Woligroski 分享了 3D V-Cache 版 Zen 5 处理器的最新进展。

关于 X3D，我们有很多话要说。最重要的是，我们不会满足于现状。我们正在改进 X3D 的功能，这真的很令人兴奋，我非常期待与大家讨论这个问题。

这并不是说，嘿，我们也在芯片中加入了 X3D。我们正在积极开发真正酷炫的差异化因素（cool differentiators），让它变得更好。我们正在研究 X3D，我们正在改进它。

Donny Woligroski

AMD 高级技术营销经理