800 万像素全彩录像：360 云台摄像机 9 Pro AI 版 157 元赠 64G 存储卡

360 云台摄像机 9 Pro AI 版上架于 1 月 15 日，主打 800 万微光全彩录像，发售价为 249 元。

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官方介绍称，这款云台摄像机搭载“真 4K f / 1.6 传感器”，配备 8 颗 940mm 红外补光灯，号称夜视距离 10 米，并支持 HDR。

此外，这款摄像机配备 1.2T 算力的“AI 芯片”，号称可实现 8 倍特写，人形动态追踪，哭声检测、宠物检测等功能；摄像机关闭时同步遮蔽物理镜头，号称可保护个人隐私。

IT之家查询官方数据得知，这款摄像机还支持 Wi-Fi 6、蓝牙一键配网、全屋自动巡航等功能。

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