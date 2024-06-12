上海设立“颠覆性技术创新专项”：推进集成电路、智能技术等关键技术突破

IT之家 6 月 12 日消息，上海市人民政府今日印发《上海市颠覆性技术创新项目管理暂行办法》部门解读。据介绍，为进一步适应科研范式变革，加速颠覆性技术创新发展，上海市科委设立上海市颠覆性技术创新专项（以下简称“专项”），并编制形成《上海市颠覆性技术创新项目管理暂行办法》。

IT之家注：根据科技部定义，颠覆性技术作为一种另辟蹊径的革新，具有重塑人类生活、工业生产、商业消费模式的革命性意义，是科技创新的重要突破口。

《上海市颠覆性技术创新项目管理暂行办法》提出，专项致力于服务国家战略和上海发展，在上海及长三角区域发现、遴选、布局实施颠覆性技术创新项目，为国家培育和储备具有颠覆性技术潜力的项目，并推动项目成果转化落地。

专项围绕经济社会发展需求，动态调整布局重点，注重跨领域协作，包容非共识项目，开放式布局项目或技术项目群，主要包括以下三方面：

（一）关键技术突破。围绕集成电路、智能技术、生命健康、能源低碳、高端装备、先进制造、海洋科技等领域，开放式发现、常态化选拔、梯度式培育各类颠覆性技术，点上突破新技术，抢抓先机，并为突破“卡脖子”难题创造新机会；

（二）前沿技术培育。围绕微纳光子与传感、基因与细胞调控、生物合成材料、高端医疗器械、先进机器人、元宇宙、区块链、自动驾驶等领域，开放式发现和系统性布局全产业链技术，开创新技术路线，开辟赛道，实现带动引领；

（三）未来技术探索。围绕跨尺度生命解析、脑科学、类人与仿生系统、器官医学、生物制造、量子计算与通信、未来能源技术等领域，开放式发现和系统布局多元技术，打造全新技术族群，掌握创新主动权。

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