Fuchsia OS 还在开发，谷歌向 Mesa 3D 添加新系统初步支持

IT之家 6 月 12 日消息，谷歌的新操作系统 Fuchsia OS 已经几个月没有新消息了，Fuchsia OS 团队去年还因裁员遭受重创，可以说前景渺茫。

然而，谷歌又开始了 Fuchsia OS 的适配支持，将系统的初步支持添加到 Mesa 3D 图形驱动程序堆栈中。

谷歌工程师于 6 月 4 日提交了这一合并请求，目前新补丁已被合并到主线中。谷歌工程师 C Stout 编写了补丁，谷歌的 Gurchetan Singh 则负责将该代码引入 Mesa 主线，写有“Fuchsia simple support”，也就是相当初步的支持。

2023 年初，谷歌宣布发起大规模裁员，预计从公司解雇 1.2 万名员工。当时有消息称负责 Fuchsia OS 操作系统的谷歌员工中，有很大一部分人被纳入了裁员潮。在参与该项目的 400 人中，至少有 16% 的人被解雇了，而谷歌的总体裁员约占所有员工的 6%，因此 Fuchsia OS 的裁员是一个很大的比例。

在裁员之前，谷歌 Fuchsia OS 历经至少六年开发，已经发展到用于 Nest Hub 系列智能显示器。作为一款不基于 Linux 的操作系统，Fuchsia OS 基于新的名为 Zircon 的微内核，且有望支持运行安卓和 Linux 应用程序。

去年 12 月，谷歌宣布将放弃为 Fuchsia OS 引入完整的 Chrome / Chromium 浏览器。新的合并是否意味着谷歌重拾 Fuchsia OS 呢，IT之家将跟进后续进展。

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