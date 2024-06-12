乘联分会 5 月汽车销量榜：比亚迪遥遥领先，特斯拉中国 55215 辆低于吉利位列第三

IT之家 6 月 12 日消息，据乘联分会最新数据统计，5 月份国内狭义乘用车市场零售销量达 171.0 万辆，同比下降 1.9%，环比增长 11.4%；1-5 月份累计销量 807.3 万辆，同比增长 5.7%。其中：

5 月份轿车销量 78.7 万辆，同比下降 7.7%，环比增长 10.7%；累计销量 369.1 万辆，同比增长 0.9%。

5 月份 MPV 销量 7.8 万辆，同比下降 18.3%，环比下降 5.5%；累计销量 39.6 万辆，同比下降 8.8%。

5 月份 SUV 销量 84.5 万辆，同比增长 6.3%，环比增长 14.0%；累计销量 398.6 万辆，同比增长 12.5%。

5 月份新能源狭义乘用车销量 80.4 万辆，同比增长 38.6%，环比增长 18.8%；累计销量 325.5 万辆，同比增长 34.4%。

分厂商来看，比亚迪汽车全面领先，无论是 5 月榜单还是 1~5 月榜单均为第一名。新能源厂商方面，比亚迪汽车、吉利汽车、特斯拉中国、长安汽车、上汽通用五菱、广汽埃安、理想汽车、赛力斯汽车、奇瑞汽车、长城汽车位列前十。

乘联分会数据显示，5 月新能源乘用车生产达到 88.1 万辆同比增长 31.0%，环比增长 9.9%；批发销量达 89.7 万辆同比增长 32.1%，环比增长 13.8%；零售 80.4 万辆同比增长 38.5%，环比增长 18.7%。5 月新能源车出口 9.4 万辆，同比下降 4.0%，环比下降 18.8%。

5 月纯电动批发销量 53.1 万辆，同比增长 9.4%，环比增长 14.8%；5 月真插混总体销量 27.6 万辆，同比增长 84%，环比增长 8%；5 月增程式批发 9.1 万辆、同比增长 105%，环比增长 27%。5 月新能源批发结构中：纯电动 59%、真插混 31%、增程式 10%，2023 年 5 月为纯电动 71%、真插混 22%、增程式 6%。

以零售数据来看，5 月新能源车国内零售渗透率 47.0%，较去年同期 33% 的渗透率提升 14 个百分点。5 月国内零售，自主品牌中的新能源车渗透率 71.2%；豪华车中的新能源车渗透率 28.4%；而主流合资品牌中的新能源车渗透率仅有 7.5%。

从月度国内零售份额看，5 月主流自主品牌新能源车零售份额 71%，同比下降 2.1 个百分点；合资品牌新能源车份额 4.5%，同比下降 0.1 个百分点；新势力份额 16.3%，小米汽车等品牌拉动新势力份额同比增长 3.5 个百分点；特斯拉份额 6.4%，同比下降 0.5 个点。

今年 5 月，厂商新能源月度批发销量突破万辆的厂商达到 16 家（IT之家注：环比增加 2 家，同比增加 4 家），占新能源乘用车总量 88.6%（上月 86.7%，去年同期 82.1%）。

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