电脑上的平行视界：兆懿 12.1 更新骈窗智览、无限分身、桌面扫描、文件互通等功能

IT之家 6 月 12 日消息，兆懿是由北京麟卓信息科技有限公司研发的一款中间件产品（IT之家注：非模拟器），致力于扩展 Windows 应用生态，可以让安卓应用在电脑上像 Windows 应用一样运行。

官方今日宣布推出兆懿 12.1 版本升级，新增骈窗智览这一创新功能，可以在同一界面中实现应用内双窗口显示，适用于办公、邮箱、电商等效率类或需要频繁来回切换的应用。

例如使用哔哩哔哩时，视频会在右侧播放，左侧可以继续浏览其他内容。使用淘宝时，商品详情可以与商品列表同时显示，便于查看。无论是应用的整体大小比例还是应用内窗口的占比，均可随心调整，自由度更高。

此外，兆懿 12.1 还上线了无限分身功能，用户可同时运行多个相同的安卓应用，实现多账号同时在线。当然，游戏类应用也可以同时登录多个角色来实现多开。

其他方面，新版本还新增了桌面扫描、文件互通和消息通知管理等实用功能。

桌面扫描

安卓应用可以通过兆懿扫描电脑屏幕上的图像，无需依赖外部摄像头设备，即可轻松完成扫码登录、图片识别提取等操作。工作更高效，使用更便捷。

文件互通

引入文件互通功能，无需经历繁琐的文件传输过程，安卓应用可直接访问电脑上的图片、视频和文档。这一功能打破了安卓与 Windows 之间的界限，让用户在处理跨平台文件时享受到前所未有的流畅体验。

消息通知开关

让用户能够根据自己的需求灵活调整消息推送，可以一键关闭所有应用的消息通知，或者选择关闭特定应用的通知，从而避免被无关信息打扰。

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