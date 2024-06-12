穿越洋流：小黄鸭的探险与海洋污染

在泡澡时刻给我们带来无限欢乐的小黄鸭，谁能想到，它们也会有探险的一天？

1992 年的某一天，一艘名为“Ever Laurel”的货轮航行在香港与美国之间时遭遇了一场意外风暴。风暴的力量将装有 28800 只塑料小黄鸭的集装箱投入了太平洋的怀抱，这些小黄鸭们将伴随着洋流开启一场奇妙的探险之旅。

小黄鸭们将被洋流带往何方，途中又会经历什么困难，这次旅程为什么成为了科学研究和环保教育的一个奇特案例呢？让我们一起来揭晓答案吧！

漂流的科学价值

被海浪摆布，这些小黄鸭在全球范围内的海洋中漂流。从阿拉斯加寒冷的水域到夏威夷温暖的海滩，再到南美洲的遥远海岸，甚至是远至欧洲和澳大利亚，它们的足迹遍布世界各地。

这些漂流玩具的路径不仅展示了洋流的力量和方向，还揭示了洋流如何将全球海洋连接成一个综合的动态系统。让我们一起通过小黄鸭的惊险探险来具体了解洋流的复杂性和全球性特点叭！

一些可爱的小黄鸭漂漂游游，开启了它们的太平洋之旅：

小黄鸭的部分冒险从北美西海岸开始。随着北太平洋洋流的流动，这些温暖柔软的小鸭子沿着洋流向西漂移，最终抵达了阿拉斯加的寒冷海域。这条洋流是北太平洋中的一个主要洋流，其特点是从亚洲沿北美洲的西海岸流向北方，然后向东。这不仅是热带水流向北传输热量的路径，还是海洋生物迁移和生态交换的重要通道。同时，另一部分小黄鸭则乘坐了太平洋中部环流的波浪，这是一个庞大的洋流系统，环绕着太平洋中心。这些小鸭子最终漂流到了菲律宾、印度尼西亚甚至更远的南太平洋岛屿。

一些冒险心旺盛的小黄鸭挑战极端环境，深入北极探险：

在这些小黄鸭的不凡旅程中，最具挑战性的冒险发生在决心深入极寒水域的一群小黄鸭身上。这些小鸭被带入寒冷刺骨的北极海域。在这里，复杂的洋流像迷宫一样将它们引向北极的深处。终于，经过一番波折，部分小黄鸭顺着格陵兰岛附近的水流成功进入了广阔的大西洋。这种通过北极海道的流动展示了深海洋流（热盐环流）的作用，这些流动是由水温和盐度差异引起的，对全球气候有深远影响。

当然啦，还有一些小黄鸭来到了美丽的大西洋：

在大西洋，这些从北极来的小黄鸭遇到了北大西洋洋流。这个强大的洋流从美国东海岸向东流动，并带着它们穿越大西洋，最终达到欧洲的海岸。这条洋流是调节欧洲气候的关键因素，将温暖的热带水带到较高纬度，有助于缓和北欧和英国的冬季气候。这也是一个典型的表层洋流，其流向和强度对全球海洋生态系统和气候模式具有重要影响。

小黄鸭的漂流路径为科学家提供了洋流模式的直接证据，有助于科学家理解海洋流动如何影响气候、温度分布和全球生物多样性的迁移。但与此同时，这也反映了人类活动通过丢弃塑料等废弃物如何对洋流动态产生长远影响。

塑料污染的启示

小黄鸭的故事也揭示了一个更加深刻的环保问题 —— 海洋塑料污染。

据联合国报告，全球每年生产约 4.3 亿吨塑料，其中半数仅用于一次性目的。这部分塑料中，不足 10% 得到了回收处理。每年，大约 1900 万到 2300 万吨的塑料废物最终排放到湖泊、河流和海洋中。在海洋环境中，这些塑料废弃物会进一步破碎成直径不到 5 毫米的微塑料。这些庞大数量的塑料废物不仅破坏了海洋生态平衡，也对海洋生物的生存造成了严重威胁，超过 800 种海洋和沿海物种受到塑料污染的影响，面临着吞食塑料、被塑料纠缠等危险。

海洋塑料不仅危害生物多样性，还可能对船舶航行安全构成威胁。例如，浮在海面上的废弃物可能导致船舶受损，维修费用每年高达数百万美元。更为严重的是，塑料污染已成为制约海洋产业发展的重大因素，尤其影响了渔业和旅游业的可持续性。

“小黄鸭”在海洋中漂流数十年而未见降解，可见塑料垃圾对海洋生态系统潜在的长期危害。

海洋塑料垃圾排放全球分布图

洋流在海洋塑料中扮演的角色

首先，需要了解到的是，“洋流”是海洋水体广泛的、持续的水平移动，它们在地球水循环和能量分配中起着关键作用，也是海洋塑料传播和分布的主要驱动力。

全球洋流分布图

洋流可以将沿岸地区的塑料垃圾携带到远离人类活动的开阔海域。这种现象在许多海域中都有观察到，例如北太平洋的大垃圾带，就是由北太平洋副热带回流带来的海流将塑料垃圾集中至一个区域的结果。洋流不仅在水平方向上运输塑料，还能在垂直方向上使塑料沉浮，进而影响海洋塑料的垂直分布。

随着塑料的不断累积，洋流还会改变这些漂浮物的形态和大小。在长期的海洋旅行中，塑料会因紫外线照射和波浪的冲击而逐渐分解成更小的微塑料，这些微塑料被视为一种新型污染物，因其可以通过水循环和大气循环进入大气圈、水圈、土壤圈甚至生物圈（见图）。此外，洋流的季节性和多变性也会影响塑料垃圾的季节性分布和堆积。例如，赤道流和季风等季节性变化显著的洋流，会导致塑料污染在不同季节表现出不同的分布特征。

洋流的这些运输作用对海洋生物的生活环境产生了深远影响。微塑料易被海洋生物摄入，通过食物链可以传递至更高营养级的生物，包括人类。因此，洋流在海洋塑料污染中充当重要角色。通过深入研究洋流和塑料污染的关系，可以更有效地预测和控制塑料污染的传播，为全球海洋保护工作提供科学依据。

微塑料的来源和汇入

小黄鸭的故事虽起于一次意外，但它为科学研究提供了宝贵数据，同时也增强了公众对海洋保护的意识。它告诉我们，每一个看似微不足道的行动，都可能对环境产生深远的影响。在享受蓝色星球赋予我们的美丽海洋的同时，我们也应承担起保护它的责任。让我们一起行动起来，从减少一次性塑料使用做起，共同守护我们美丽的海洋家园。小黄鸭的冒险虽已成为历史，但它留给我们的启示将永远指引我们前行。

References

[1] Lourens J. J. Meijer et al. ,More than 1000 rivers account for 80% of global riverine plastic emissions into the ocean.Sci. Adv.7,eaaz5803(2021).DOI:10.1126/sciadv.aaz5803

[2] Paul Voosen ,Climate change spurs global speedup of ocean currents.Science367,612-613(2020).DOI:10.1126/science.367.6478.612

[3] 张瑾，李丹.环境中微 / 纳米塑料的污染现状、分析方法、毒性评价及健康效应研究进展 [J].环境化学，2021,40 (01):28-40.

本文来自微信公众号：石头科普工作室 （ID：Dr__Stone），作者：Eliane

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