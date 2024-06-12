小米要求 App 开发者 8 月 31 日前完成适配安卓 15

IT之家 6 月 12 日消息，小米应用商店开发者公众号今日发文，要求 App 开发者 8 月 31 日前完成适配安卓 15。

公告称，目前基于安卓 15 Beta 1 的小米澎湃 OS 开发者预览版已发布，小米开放平台也同步上线了带有新系统的远程真机，请开发者启动适配工作，并于 2024 年 8 月 31 日之前完成适配。

若开发者在 2024 年 8 月 31 日前未进行处理，小米将按照产品对用户的影响程度，采取相关措施以保障用户使用体验，包括但不限于“搜索标签提示”、“应用降级”、“分机型屏蔽”、“应用下架”。

为帮助开发者第一时间对小米手机进行安卓 15 Beta 1 的升级适配，即日起 Xiaomi 14 Pro、Xiaomi 14、Redmi K60 至尊版、Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 四款机型的用户，可线刷基于安卓 15 Beta 1 的小米澎湃 OS 开发者预览版（线刷前请确保已经解 Bootloader 锁）。

IT之家附官方适配工具如下：

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。