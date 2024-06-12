首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    随系统
    浅色
    深色
  • 主题色
首页 > 数码之家>影像器材

老蛙发布 Argus T1 系列 T1.0 大光圈电影镜头，覆盖全画幅、S35 与 M43

2024/6/12 20:15:17 来源：IT之家 作者：泓澄（实习） 责编：泓澄
评论：
感谢IT之家网友 独立摄影师 的线索投递！

IT之家 6 月 12 日消息，老蛙今晚发布 Argus T1 系列 T1.0 大光圈电影镜头，覆盖 3 个画幅、共计 8 款型号可选。

  • FFII Argus 28mm / 35mm / 45mm T1.0 Cine：单支 9980 元、3 支套装 26999 元

  • S35 Argus 18mm / 25mm / 33mm T1.0 Cine：单支 5980 元、3 支套装 15999 元

  • MFT Argus 18mm / 25mm T1.0 Cine：单支 4980 元、2 支套装 8800 元

据介绍，老蛙 Argus T1 系列电影镜头具备下述特点：

  • T1.0 大光圈

  • 柔和的焦外过渡

  • 清晰的画质表现

  • 全金属结构

  • 270° 对焦行程

  • 英尺 / 米双刻度设计

  • 77mm 滤镜螺纹

  • 0.8 标准齿轮

  • 镜头支架

  • 附赠独立手提箱

IT之家附不同画幅镜头的具体参数如下：

全画幅参数

S35 参数

M43 参数

老蛙 Argus T1 系列电影镜头 6 月 13 日 8:58 正式开售，6 月 13 日至 20 日共 8 天时间将开启九折优惠活动。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。

下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：老蛙镜头电影镜头

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用