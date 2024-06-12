老蛙发布 Argus T1 系列 T1.0 大光圈电影镜头，覆盖全画幅、S35 与 M43

IT之家 6 月 12 日消息，老蛙今晚发布 Argus T1 系列 T1.0 大光圈电影镜头，覆盖 3 个画幅、共计 8 款型号可选。
FFII Argus 28mm / 35mm / 45mm T1.0 Cine：单支 9980 元、3 支套装 26999 元
S35 Argus 18mm / 25mm / 33mm T1.0 Cine：单支 5980 元、3 支套装 15999 元
MFT Argus 18mm / 25mm T1.0 Cine：单支 4980 元、2 支套装 8800 元
据介绍，老蛙 Argus T1 系列电影镜头具备下述特点：
T1.0 大光圈
柔和的焦外过渡
清晰的画质表现
全金属结构
270° 对焦行程
英尺 / 米双刻度设计
77mm 滤镜螺纹
0.8 标准齿轮
镜头支架
附赠独立手提箱
IT之家附不同画幅镜头的具体参数如下：
老蛙 Argus T1 系列电影镜头 6 月 13 日 8:58 正式开售，6 月 13 日至 20 日共 8 天时间将开启九折优惠活动。
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