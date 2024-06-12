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网件 Orbi 770 三频 Wi-Fi 7 无线路由器发布：BE11000 规格，三只套装价 999 美元

2024/6/12 22:59:32 来源：IT之家 作者：泓澄（实习） 责编：泓澄
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IT之家 6 月 12 日消息，除 Nighthawk RS300 外，网件今日还推出了 Orbi 770 三频 Wi-Fi 7 无线路由器，提供 BE11000 无线规格。

  • Orbi 770 三只套装：999.99 美元（IT之家备注：当前约 7264 元人民币）

  • Orbi 770 两只套装：699.99 美元（当前约 5085 元人民币）

  • Orbi 770 Mesh 卫星：399.99 美元（当前约 2906 元人民币）

Orbi 770 路由器

据介绍，网件 Orbi 770 具备 BE11000 无线规格

  • 2.4GHz（2x2）：688Mbps、40MHz、1K-QAM

  • 5GHz（2x2）：4320Mbps、240MHz、4K-QAM

  • 6GHz（2x2）：5760Mbps、320MHz、4K-QAM

网口配置

路由器端（RBE771）搭载四核 1.5GHz 处理器，内置 2GB 内存与 4GB 闪存，提供一个 2.5GbE WAN 口与三个 2.5GbE LAN 口；卫星 AP 端（RBE770）提供两个 2.5GbE LAN 口。

天线设计

此外，Orbi 770 采用新的天线设计，单只卫星可覆盖 2750 平方英尺（约 255.4750 平方米）的面积，三只套装可覆盖 8000 平方英尺（约 743.2 平方米）。

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关键词：网件路由器Orbi770WiFi7

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