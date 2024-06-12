网件 Orbi 770 三频 Wi-Fi 7 无线路由器发布：BE11000 规格，三只套装价 999 美元

IT之家 6 月 12 日消息，除 Nighthawk RS300 外，网件今日还推出了 Orbi 770 三频 Wi-Fi 7 无线路由器，提供 BE11000 无线规格。

Orbi 770 三只套装：999.99 美元（IT之家备注：当前约 7264 元人民币）

Orbi 770 两只套装：699.99 美元（当前约 5085 元人民币）

Orbi 770 Mesh 卫星：399.99 美元（当前约 2906 元人民币）

据介绍，网件 Orbi 770 具备 BE11000 无线规格：

2.4GHz（2x2）：688Mbps、40MHz、1K-QAM

5GHz（2x2）：4320Mbps、240MHz、4K-QAM

6GHz（2x2）：5760Mbps、320MHz、4K-QAM

路由器端（RBE771）搭载四核 1.5GHz 处理器，内置 2GB 内存与 4GB 闪存，提供一个 2.5GbE WAN 口与三个 2.5GbE LAN 口；卫星 AP 端（RBE770）提供两个 2.5GbE LAN 口。

此外，Orbi 770 采用新的天线设计，单只卫星可覆盖 2750 平方英尺（约 255.4750 平方米）的面积，三只套装可覆盖 8000 平方英尺（约 743.2 平方米）。

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