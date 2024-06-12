小米智能摄像机 C300 双摄版众筹上线：一机双画面，众筹价 269 元

IT之家 6 月 12 日消息，小米智能摄像机 C300 双摄版，今日在小米商城 / 有品开启新品众筹，众筹价 269 元，建议零售价 299 元。

据介绍，小米智能摄像机 C300 双摄版拥有双镜头，可兼顾两个方向的看护需求，支持同时拍摄家中两个场景，减少看护死角。

C300 双镜头各 300 万像素，分辨率 2304x1296，分别是 6mm 云台长焦镜头和 2.8mm 短焦固定镜头，拥有 360° 水平视角和 88° 垂直视角。同时，摄像机配备 12 颗 940nm 红外补光灯，支持夜间画面查看。

IT之家注意到，小米智能摄像机 C300 双摄版拥有 Al 看护功能，双画面可同时 AI 检测，支持本地人形检测、虚拟围栏、本地响声检测、AI 人脸识别。

当固定画面有人出现时，云台镜头能自动转向固定画面区域，实时跟拍并触发通知，两个镜头联动追踪，减少家中动态盲区。

长按固定画面的任意位置，云台画面镜头可自动旋转对其拍摄并特写；可通过米家 App 联动查看细节画面。还支持双画面同屏回放，可单镜头独立休眠。

小米智能摄像机 C300 双摄版支持小米澎湃智联，双镜头皆能触发设备联动，支持触发场景联动。

小米智能摄像机 C300 双摄版内置独立音腔大直径扬声器，支持与家人双向语音通话。

摄像机内置 AI 芯片，拥有 1T 算力，可实现更快识别物体效果；支持 Wi-Fi6 网络传输；装载米家安全芯片，可防隐私泄露。

小米智能摄像机 C300 双摄版支持 H.265 编码；支持 microSD 卡 / 云存储 / NAS 存储三种存储方式；支持配顶吊装，通过吊装支架可实现 360° 水平旋转、前后各 24° 调节视角，让固定镜头可以拍到更多家中下方区域。

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