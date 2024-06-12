SE 携手网易游戏：《圣剑传说》8 月 29 日全球发售，Steam 版晚一天

IT之家 6 月 12 日消息，Square Enix 宣布，《圣剑传说（Visions of Mana）》将于 8 月 29 日全球发售，并公布了一段发售日预告片。

本作由 Square Enix 与网易旗下的樱花工作室合作打造，将登陆 PC（Steam 和微软商城）、PS4、PS5 和 Xbox Series X|S 平台，支持中文，不过 Steam 版预计于 2024 年 8 月 30 日发售。

本作是围绕着“圣剑”和“玛那”描绘爱为主题的系列全新作品。主角的瓦尔和被选为神子的青梅竹马阳奈一起，出发前往远方高耸的“玛那之树”。

游戏特色的半开放式原野上有着诸多机关和可爱又可怕的怪物。而玩家可以借助精灵的力量享受快节奏的立体战斗。视频中还详细介绍了 5 名可操控角色，以及转职等游戏系统玩法。

《圣剑传说》是王道奇幻角色扮演游戏《圣剑传说》系列睽违近 16 年回归原点的新作。继承系列作能够感受到自然和精灵紧紧相连的世界观以及温暖柔和的画面，在可以无接缝于多个地点之间移动的半开放式原野中，不仅能享受快节奏战斗，探索广阔世界时更融入立体动作，大幅扩展游玩的可能性。 游戏故事描述主角瓦尔生活在火之村提亚纳，他邀请了一名少女一同前往召唤菲雅莉的祭典，这名少女正是他的青梅竹马。为了让玛那能继续循环于世界的各个角落，菲雅莉每隔四年便会拜访各地，选出新的神子，而神子肩负着前往玛那之树的使命。随着夕阳西下，天空闪过一道亮光，菲雅莉降临在少女的面前。身为守魂人的瓦尔为了守护被选为神子的青梅竹马，在村民们的祝福下，踏上了前往玛那之树的旅程。

价格方面，目前这款游戏在 Steam 上是 348 元，数字豪华版 448 元，PS 港区 479 港币（IT之家备注：当前约 445 元人民币）。

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