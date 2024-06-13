iOS 18 整合 ChatGPT 细节曝光：苹果和 OpenAI 初期无现金交易、未来探索分成佣金

IT之家 6 月 13 日消息，彭博社的马克・古尔曼（Mark Gurman）今天发布博文，揭露了苹果和 OpenAI 公司合作的一些细节，其中最值得关注的是双方初期协议并非真金白银，未来将探索分销佣金方式。

古尔曼表示苹果和 OpenAI 之间的初期合作并不包括真金白银，也就是说初期合作苹果不会付钱给 OpenAI，OpenAI 也不会付钱给苹果。

古尔曼透露双方协商细节，苹果公司认为 iOS 18 整合 ChatGPT，会为 OpenAI 带来“曝光率”，具有“同等或者更高的价值”。

IT之家翻译博文部分内容如下：

双方合作内容包括在 Siri 和新的写作工具中整合 ChatGPT，能以通俗易懂的语言回应信息请求。 尽管交易条款没有公开，不过知情认识透露苹果不会向 OpenAI 支付合作费用。苹果公司认为将 OpenAI 的品牌和技术推广到数亿台 iPhone 上，其价值等同或者超过现金交易。

古尔曼表示苹果和 OpenAI 等公司将进一步探索合作，苹果希望未来和 OpenAI 等公司分账 AI 相关业务收入，OpenAI、谷歌（此前消息称 iPhone 将支持 Gemini）等公司提供各种 AI 服务，苹果将继续扮演“平台”的角色抽取佣金分成。

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