DSCC：预计本季度折叠屏智能手机面板出货创历史新高，达 925 万片

IT之家 6 月 13 日消息，市场调研机构 Counterpoint Research、DSCC 今天发布报告，数据显示，折叠屏智能手机面板出货量在 2024 年第一季度同比增长 46% 至 394 万片。

具体来看，在今年第一季度，华为以其历史最高水平的 55% 份额主导了面板采购，并连续第二个季度位居榜首；京东方连续第二个季度以 48% 的份额（高于上一季度的 43%）在折叠屏面板出货量方面领先。其中，华为 Mate X5 和 Pocket2 是按折叠屏面板采购量计算的排名前二的机型。

该机构预计 2024 年第二季度折叠屏智能手机面板出货量将同比增长 113%，达到创纪录的 925 万片。原因主要包含如下方面：

三星将比去年提前一个月（IT之家注：今年是 4 月）采购 / 生产其最新的 Z Flip 和 Z Fold 系列机型面板；

华为的面板采购量随着新机型和中国强劲的需求而继续增长。

进入第二季度，三星 Galaxy Z Flip 6 和 Z Fold 6 预计将成为按折叠屏面板采购量计算的排名前二的机型，三星也将在面板采购方面以 52% 对 27% 的优势领先于华为。预计三星和三星显示在 2024 年仍将保持较大优势，但与 2023 年相比，这一优势将有所缩小。

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