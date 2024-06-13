足球运动题材动漫电影《蓝色禁区：凪》确认引进内地，中文预告发布

IT之家 6 月 13 日消息，动漫《蓝色监狱》剧场版《蓝色禁区：凪》（IT之家备注读音：zhǐ）确认引进内地，档期待定，官方今日发布中文预告。

IT之家了解到，《蓝色禁区：凪》由石川俊介导演，岸本卓单人编剧，岛崎信长为“凪诚士郎”配音，内田雄马配音“御影玲王”。该片以凪诚士郎的视角讲述了：

以“麻烦”为口头禅的高中 2 年级生凪诚士郎，每天都生活得无精打采。直到梦想着世界杯冠军的同学御影玲王，发现了他的才能为止。 按玲王的邀请开始踢球的凪，发挥了压倒性的足球感。某天，他收到了 BLUE LOCK（蓝色禁区）企划的邀请函。在那里等待他们的，是洁世一、蜂乐回、糸师凛等，从全国各地招募而来的精选前锋们。与玲王一起向世界第一梦想的挑战，将天才凪带入了未知的世界。

《蓝色监狱》动漫剧集于 2022 年上映，讲述了在世界杯败于 16 强后，日本足球联盟决定实施“蓝色监狱”计划：召集 300 名高中生前锋来此训练，最终以淘汰 299 人为代价，选出世界级前锋。该动漫第二季将于今年开播。

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