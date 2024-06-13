夏普 4K 激光投影机 XP-P601Q / XP-P721Q 发布： DLP 成像、6000 / 7200 ANSI 流明，5199 美元起

IT之家 6 月 13 日消息，夏普今日推出 P 系列投影机 XP-P601Q 和 XP-P721Q，采用 DLP 成像技术，亮度分别为 6000 / 7200ANSI 流明，售价 5199 美元（IT之家备注：当前约 37737 元人民币）和 6499 美元（当前约 47173 元人民币）。

▲ 夏普 4K 激光投影机 XP-P601Q

IT之家附产品亮点信息如下：

免维护

这两款投影仪均为商用入门级激光投影仪，支持 4K UHD 图像，投影机没有灯泡和滤光片，采用 DLP 成像技术，官方表示该技术为免滤波设计，投影机无需维护，至少可使用 2 万小时。

安装

新夏普 P 系列投影机配备 1.6 倍电动变焦镜头，支持电动垂直和水平镜头移位，拥有更多安装位置可选。当出现障碍物或安装位置与屏幕不完全对齐的情况时，水平和垂直镜头位移的宽变焦镜头支持以最小的数字单位调整。

配置

夏普 P 系列投影机支持 HDBaseT 输入，支持 21：9 宽高比。与 HDMI 相比，支持通过单根电缆长距离传输视频、音频和控制，简化安装。同时，无倾斜和无卷帘功能支持落地投影、天花板投影和纵向投影。

该系列投影还支持 30 万：1 对比度，原生支持 3840x2160 分辨率 60Hz 刷新率。

▲ 夏普 4K 激光投影机 XP-P721Q

技术功能

两款投影仪在技术功能上保持一致，详情如下：

双 HDMI 输入（带 HDCP），支持同时连接高清源，如蓝光播放器、有线电视盒、卫星接收器和计算机。

镜头移位，支持垂直和水平镜头移位可实现灵活的投影机放置。

电源管理，支持投影仪能够在未检测到来自任何输入的输入信号时自动关闭。

有线网络连接，集成 RJ45 连接，可快速连接到 LAN（10/100 base-T 功能）。

Crestron Roomview，支持连接到网络的多台投影机打开和关闭电源的功能。

自动开机，支持投影机插入电源插座后立即打开电源。

基石修正，支持对齐图像进行水平、垂直和对角线图像校正。

防尘设计，支持密封光学块，可减少灰尘的影响，有助于确保提供清晰、无失真的图像。

ECO 模式，支持延长光源寿命，降低可闻噪声，降低总拥有成本。

免卷安装，允许投影机自由旋转 （360°），以便根据安装要求向上或向下指向。

可变音频输出，使用投影仪的遥控器调节外部扬声器系统的音量。

20W 音频，支持房间内音频需求。

人像模式，支持侧面安装投影仪创建 10：16 的人像图像。

远程诊断，支持远程位置监控和调整投影机。

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