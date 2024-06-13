索尼发布 mocopi PC 程序：虚拟数字人动捕工具，每月 30 元

IT之家 6 月 13 日消息，索尼今日正式发布 mocopi PC 应用程序，实现了 PC 端的动作捕捉，以支持电影、动画制作现场或使用 3D 虚拟形象进行直播等专业 3DCG 制作。

▲ mocopi PC 应用程序使用界面

mocopi PC 应用程序为收费应用，每月 30 元，用户可以免费试用一个月。

mocopi 官方网站：https://www.sony.net/Products/mocopi-dev/zh-cn/

索尼表示，自 2023 年 9 月发布以来，mocopi（手机版）不仅被 VUP（Virtual Uploader，虚拟 UP 主）和社交 VR 用户使用，也被参与电影和动画制作的创作者广泛使用。

通常的动作捕捉需要设置多个摄像机的工作室设施，以及穿着全身紧身衣或佩戴多个标记，而 mocopi 仅使用六个小型轻便的传感器和智能手机（搭配 mocopi 手机 App），就可以实现动作捕捉或 VR 的实时动捕数据输入。

mocopi PC 应用程序将手机 App 的功能扩展到大屏幕上，可在 PC 上完成动作捕捉、文件保存、预览和发送等一系列工作，无需从手机迁移文件到 PC，使用外部直播软件可以直接直播 mocopi PC 应用程序的屏幕。传感器的校准也可以在 PC 上进行，在与第三方 PC 制作软件配合使用时，不间断工作流程。

索尼还为 mocopi 推出了以下更新：

1.提升传感器连接后的准确性反馈：增强的反馈机制提高了动作数据的准确性，为创作者提供更可靠的数据

2.扩展传感器功能：用户现在可以通过按下手腕传感器上的按钮来重置姿势和位置，简化了校准过程

3.增强动作数据回放功能：在动作数据回放时可以更改背景，并且可以播放来自其他设备的 BVH 动作数据文件，扩大了使用范围

4.提高国家与地区设置的灵活性：用户现在可以在初始设置后更改国家与地区设置

5.与面捕软件 Animaze 集成：在 Animaze 应用中，支持使用 mocopi 进行全身动作捕捉

IT之家注意到，索尼还发布了 mocopi Data Analyzer 应用程序，能够可视化原始传感器数据，帮助创作者与开发者将 mocopi 的原始数据集成到项目中。Maya 的新插件以及全面的教程也将在 mocopi 开发者网站上发布，该插件可帮助创作者在这款 3D 动画软件中利用 mocopi 的功能。

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