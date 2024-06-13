比亚迪海豹 07 车型完成申报：插电式混合动力，轴距 2900mm

IT之家 6 月 13 日消息，在今日公布的工信部第 384 批《道路机动车辆生产企业及产品公告》新产品公示中，IT之家发现了比亚迪海豹 07 车型的身影。

比亚迪海豹 07 采用了海洋网家族式前脸设计，两侧配备犀利大灯，侧面曲线为溜背式并配有半隐藏式门把手，尾部则采用了当下流行的贯穿式尾灯。

申报信息显示，比亚迪海豹 07 车身尺寸为 4980*1890*1495mm，轴距为 2900mm。新车标配全景天窗，可选装字标、前组合灯、前保装饰件、轮辋，外后视镜、雷达、前摄像头，有前摄像头等配置。

IT之家注意到，这款新车与今年 2 月上市的海豹 DM-i 荣耀版车身尺寸保持一致，预计为同一级别车型。

动力方面，比亚迪海豹 07 车型搭载 1.5L 排量发动机与电机组成的插电式混合动力系统，共有两个动力版本。发动机最大净功率为 110kW，驱动电机峰值功率为 200kW；发动机最大净功率为 70kW，驱动电机峰值功率为 160kW。

关于比亚迪海豹 07 车型的具体上市时间，感兴趣的朋友可以关注IT之家后续报道。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。