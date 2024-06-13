AMD：锐龙 9000 台式机处理器将拥有更优秀的“有效频率”表现

IT之家 6 月 13 日消息，据外媒 Tom's Hardware 报道，AMD 客户端渠道业务总经理大卫・麦卡菲（David McAfee）近日表示锐龙 9000 台式机处理器将拥有更优秀的“有效频率”表现。

相较锐龙 7000 系列台式机处理器，锐龙 9000 系列台式机处理器在加速频率方面仅有 6/8 核型号略微提升了 0.1GHz，基础频率全面倒退，不过同时 12 核及以下型号的 TDP 功率均有一定程度的降低：

▲ 两代处理器参数对比

麦卡菲对这一变化解释到，相较上代产品，锐龙 9000 系列台式机处理器在散热设计和顶盖导热效率方面均有改进，这意味着其在高频下拥有更好的散热表现，频率更难以降低。

换句话说，锐龙 9000 系列台式机处理器能更持久地维持高频，在实际负载下运行得更快，整体“有效频率”更高。

最终，AMD 能在不增加功耗和发热量的前提下，提升真实场景中 CPU 的频率表现。

麦卡菲还称：“我们正在降低 TDP，因为事实证明我们的八个内核非常出色，我们不需要更高的 TDP，所以我认为这是一个非常鲜明的对比。”

而在架构方面，AMD 锐龙 9000 系列台式机处理器拥有接近翻倍的 L1、L2 缓存带宽，AMD 宣称该 CPU 在 IPC 方面提升了 16%。

所有这些因素叠加起来将大幅提升锐龙 9000 系列台式机处理器的游戏场景性能。不过根据IT之家此前报道，其游戏表现仍然略落后于锐龙 7000X3D 系列处理器。

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