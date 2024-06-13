领克首款纯电轿车 Z10 完成申报，吉利 SEA 浩瀚架构打造

IT之家 6 月 13 日消息，今日，领克首款纯电轿车 Z10 现身工信部第 384 批《道路机动车辆生产企业及产品公告》新产品公示，该车于昨晚（ 6 月 12 日）在瑞典首都斯德哥尔摩举行了全球首秀。

本次申报车型共有四个版本，车身尺寸为 5028 × 1966 × 1468 mm，轴距 3005 mm，可选装前 / 后雷达、激光雷达、电动尾翼、非隐私玻璃、单色车身、车身同色装饰件、轮辋等配件。

动力方面，单电机高功率版本采用衢州极电电动汽车技术有限公司电机，功率为 310kW，低功率版本采用威睿电动汽车技术（宁波）有限公司电机，功率为 200kW；双电机版本采用衢州极电电动汽车技术有限公司电机，前后功率分别为 270/310kW。

根据IT之家此前报道，该车提供流体灰、晨曦蓝和朝霞红三种配色可选，内饰有破晓和清晨两种风格。座舱配备 AMD S2000 芯片，官方称该芯片算力是高通骁龙 8295 的 1.8 倍。同时，领克 Z10 汽车装配有 AR-HUD 抬头显示、电子仪表盘、15.4 英寸中控屏，支持 Flyme Auto，搭载激光雷达和英伟达 Orin-X 芯片，支持高速 NOA 和城市无图 NOA。

领克 Z10 采用 800V 平台、SEA 浩瀚架构，使用金砖电池和碳化硅电机，配备双腔空气悬挂和激光雷达，该车前后座椅均配备通风加热和按摩。领克 Z10 续航超过 800km，充电 15 分钟可补充 573km 续航能力，零百加速时间为 3.5 秒。

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