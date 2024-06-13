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首页 > 数码之家>电脑硬件

GPU 发布已超 2 年，华擎推出新款 8GB 显存 RX 6500 XT 显卡

2024/6/13 19:42:12 来源：IT之家 作者：溯波（实习） 责编：溯波
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感谢IT之家网友 华南吴彦祖 的线索投递！

IT之家 6 月 13 日消息，华擎近日发布了采用双风扇设计的 RX 6500 XT Phantom Gaming 8GB OC“幻影电竞”显卡。

显卡正面视图

AMD 于 2022 年 1 月发布了基于 RDNA2 架构的 RX 6500 XT GPU ，初期仅有 4GB 显存版本。直到 2022 年 7 月，蓝宝石才推出了首款搭载 8GB 显存的 RX 6500 XT 显卡

而在蓝宝石和华擎这一前一后两件产品之间，IT之家有过报道的 RX 6500 XT 8GB 显卡仅有磐镭的一款

华擎的这款 RX 6500 XT Phantom Gaming 8GB OC 显卡配备了 1024 个流处理器，搭载 64bit 的 18Gbps GDDR6 显存。

正如其名，该显卡采用了超频设计，加速频率从公版的 2815MHz 略微提升至 2825MHz，游戏频率也从 2650MHz 提升到了 2685 MHz

华擎 RX 6500 XT Phantom Gaming 8GB OC 显卡采用 50A Dr.MOS 供电，配备 90A 电感，搭载一组 8Pin PCIe 辅助供电接口，推荐使用 400W 电源。

此外这张显卡搭载金属背板，风扇叶片上拥有强化散热效果的条纹结构，支持低负载风扇停转。

显示接口方面，华擎为该显卡配备了 1 个 HDMI 2.1 接口和 1 个支持 DSC 的 DP1.4a 接口。

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关键词：华擎显卡

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