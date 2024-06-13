深度操作系统 deepin V23 RC2 发布：新增“备份更新”开关、集成文泉驿微米黑 / 文泉驿正黑字体

IT之家 6 月 13 日消息，深度操作系统 deepin V23 RC2 正式发布，此次更新包含多项性能优化，基本完成基础软包的选型工作，新增“备份更新”开关，系统集成文泉驿微米黑字体、文泉驿正黑字体、文泉驿点阵宋体。

IT之家附更新内容如下：

功能新增与优化

新增“备份更新”开关功能，进入控制中心-更新设置-其它设置，关闭开关后，可不备份系统直接进行系统更新（请谨慎使用）

新增系统集成文泉驿微米黑字体、文泉驿正黑字体、文泉驿点阵宋体

更新 nvidia-graphics-drivers 闭源驱动包

优化提升视频解码的兼容性，支持多视频流解码与多分辨率视频的播放

优化减少快照数量，防止备份导致 /boot/ 分区被内核快照占满

优化安装器试用模式按支持在进入系统前选择系统语言、键盘布局（目前“时区”需进入系统后才能选择）

优化锁屏界面加密网络的锁状图标展示样式偏小，修改为与系统未锁屏时界面保持一致

基础软件包更新

1.glibc 2.38 ：

安全性：修复了已知的安全漏洞，增强了系统安全性。

性能和功能：改进了内存管理和多线程性能，提供了更好的国际化支持。

2.llvm-toolchain 17 ：

性能优化：编译器优化得到改进，生成的代码运行速度更快。

新功能支持：支持最新的编程语言特性和硬件指令集。

3.Python 集成 3.12 版本 ：

Python 解释器和标准库进行优化，以提高执行速度和内存使用效率。

引入新的语言特性和改进现有语法，使代码更简洁、易读。

修复已知的安全漏洞，提高 Python 代码的安全性。

4.pkg 1.22.6 ：

改进包管理功能和性能。

增强系统包管理的稳定性和效率。

5.apt 2.8 ：

提升包管理工具的效率和可靠性。

改进软件包的安装和更新过程。

6.lightdm 1.30.0 : 增强显示管理器的性能。

7.openssl 3.2.0 ：

安全性：修复了安全漏洞，增强了加密安全性。

性能和功能：带来性能优化和新加密算法的支持。

pam 1.5.3 ：

改进认证管理功能和安全性。

提升系统认证机制的可靠性和安全性。

8.libxcrypt 4.4.36 : 加密库的升级带来安全性修复和加密算法的更新。

9.libselinux 3.5 : 安全性：改进了 SELinux 的策略执行和安全性。

10.acl 2.3.1 : 访问控制列表库的升级带来性能改进和新的功能。

11.audit 3.1.2 : 审计系统的升级带来日志记录的改进和新的审计功能。

12.libxcb 1.15 : X 协议库的升级带来性能改进和新功能支持。

13.libx11 1.8.7 : X11 库的升级带来显示服务器的改进和新功能。

14.libdrm 2.4.119 : 直接渲染管理器的升级带来对新型硬件的支持和性能优化。

15.ncurses 6.4 : 终端处理库的升级带来新功能和性能改进。

16.freetype 2.13.2 : 字体渲染库的升级带来新字体支持和渲染性能的改进。

17.FFmpeg 6.1.1 ：

多媒体处理：改进了多媒体文件的编码和解码性能，支持更多格式和更高效的处理。

新功能和格式支持：支持最新的媒体格式和编码标准，提升多媒体应用的兼容性和功能。

19. mesa 24 :

图形性能：改进图形渲染性能和新硬件支持，提升 3D 图形和游戏的表现。

新功能支持：支持最新的 OpenGL 和 Vulkan 特性。

20. xorg-server 21.1.10 : X.org 服务器的带来显示服务器的改进和新功能。

21. wayland 1.22.0 : Wayland 协议的升级带来改进的显示服务器功能和性能。

22. zlib 1.3 : 压缩库的升级带来性能改进和新算法的支持。

23. xz-utils 5.4.5 : XZ 压缩工具的升级带来性能优化和新功能。

24. bzip2 1.0.8 : 压缩工具的升级带来性能改进和安全修复。

25. tar 1.35 : 归档工具的升级带来新的归档格式支持和性能改进。

26. libzstd 1.5.5 : Zstd 压缩库的升级带来性能优化和新功能。

27. libxml2 2.9.14 : XML 处理库的升级带来新 XML 标准和性能改进。

28. icu 74.2 :

国际化支持：改进字符编码和国际化支持，提升多语言环境下的应用表现。

性能和功能：优化性能，增加新特性支持。

29. libbsd 0.11.7 : BSD 库的升级带来新功能和性能改进。

30. glib2.0 2.80 :

带来更快的内存分配、更高效的字符串处理和改进的数据结构性能。

新的 API 和功能，以支持更高级的编程任务和新的用例。

安全修复，以防止潜在的安全漏洞和攻击。

31. tzdata 2023d : 时区数据的升级确保了系统时区数据的准确性和最新性。

32. util-linux 2.39.3 : 系统工具集的升级带来新工具和现有工具的性能改进。

33. attr 2.5.1 : 文件系统扩展属性的升级带来新功能和性能改进。

34. perl 5.36.0 : Perl 编程语言的升级带来新语言特性和性能优化。

35. initramfs-tools 0.142 : initramfs 工具的升级带来改进的启动映像生成和新的功能。

36. network-manager 1.44.2 : 网络管理工具的升级带来新网络技术和更好的网络配置支持。

37. pipewire 1.0.0 : 音频和视频流处理框架的升级带来新功能和性能改进。

38. bluez 5.71 : 蓝牙协议栈的升级带来新蓝牙规范的支持和性能改进。

39. coreutils 9.4 : 核心实用程序的升级带来新功能和性能改进。

40. gnupg2 2.2.43 : GPG 加密工具的升级带来新加密算法和安全性的增强。

41. shadow 4.13 : 用户账户管理工具的升级带来新功能和安全性改进。

42. procps 4.0.4 : 系统进程工具的升级带来新功能和性能改进。

43. sudo 1.9.15 : sudo 命令的升级带来新特性和安全性改进。

44. kmod 30 : 内核模块管理工具的升级带来新功能和性能改进。

45. gcc-12 集成 12.3 版本 : GCC 编译器的升级带来新语言支持和编译性能的改进。

46. binutils 2.41 :

更新版本的 Binutils 提供了更好的性能和更多的功能，例如对新指令集的支持和更优化的链接器。

包含 bug 修复和改进，使得开发环境更加稳定。

47. qtbase-opensource-src 5.15 : Qt 基础库的升级带来 BUG 修复和性能改进。

48. qt6-base 6.6 : Qt6 基础库的升级带来新功能和性能改进。

49. gtk+3.0 3.24 : GTK+3 图形库的升级带来新控件和性能改进。

50. gtk4 4.12.3 : GTK+4 图形库的升级带来新控件和性能改进。

51. openjdk-17 17 :

引入语言新特性和库更新，提高开发效率和代码质量。

改进 JVM 性能，使 Java 应用程序运行更高效。

52. systemd 255 :

改进系统启动和服务管理，提升系统启动速度和服务管理的灵活性。

增加新的安全特性和策略配置选项。

53. grub2 2.12 ：

支持更多文件系统和硬件，提升系统启动的兼容性和稳定性。

修复启动过程中的潜在安全问题，增强系统启动的安全性。

问题修复

修复默认输入法的词库输出内容错误的问题；

修复系统升级后玲珑应用（邮箱、浏览器）无法联网使用的问题；

修复由于玲珑应用卡占进程而造成的关机、重启、注销操作时无法立即执行的问题；

修复自定义安装的图标主题后，无法正常使用的问题；

修复部分用户反馈锁屏界面，网络列表中网络名称文字展示颜色异常的问题；

修复部分机型 dde-network-core 更新升级至 2.0.25 版，重启无法进入系统桌面的问题；

修复将深度浏览器设为默认浏览器，默认程序中不生效的问题；

修复深度之家应用拖到任务栏后点击无反应的问题；

修复从应用商店下载安装 appimagehelper 应用程序后，启动器中和桌面出现黑色小图标的问题；

修复个人热点设置密码，异常输入提示语异常与显示异常的问题；

修复控制中心语言和区域中的弹框数据与外页显示页面数据不一致的问题；

修复部分 AMD GPU 设备安装系统进入桌面鼠标光标不显示的问题；

修复玲珑目录下的 config.yaml 配置文件权限不正确的问题；

修复玲珑邮箱，邮件的收发时间显示不正确的问题；

修复玲珑浏览器获取的时间比实际系统时间晚了八小时的问题；

修复玲珑日历中当前展示的时间与系统时间未保持一致的问题；

修复玲珑环境下安装的 360 浏览器无法打开的问题；

修复从应用商店中安装应用成功后，重启系统进入应用商店，已经安装应用还显示未安装状态的问题；

修复截图保存新的图片后，保存路径在任务栏出现无图标的进程的问题；

修复添加打印机驱动后启动器中应用程序中出现黑色小图标的问题；

修复在应用文件夹内，使用右键点击右键菜单中的发送到桌面时，不停弹出右键单后窗口返回上一级的问题；

修复启动器窗口模式左侧图标显示异常的问题；

修复全屏启动器应用组预览的图标和实际应用图标不一致的问题；

修复字号设置为 20 时，启动器中部分应用程序名称未完整展示，鼠标移动至应用时也无提示信息的问题；

修复将文件夹内的应用准备拖出时，又拖回文件夹后，启动器崩溃的问题；

修复控制中心默认程序中各分类的应用程序名称的展示为程序包名的问题；

修复在任务栏打开终端，出现一个图标正常的终端和一个图标为齿轮的终端图标的问题；

修复唤起终端雷神模式，任务栏上无应用程序图标展示的问题；

修复初次安装使用开启窗口特效，打开启动器，使用快捷键关闭窗口特效后窗管崩溃问题；

修复 CVE-2024-4453 安全漏洞。

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