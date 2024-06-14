谷歌 Chrome 126 浏览器稳定版发布：修复 21 项漏洞，奖励专家超 16 万美元

IT之家 6 月 14 日消息，谷歌公司于本周二 (6 月 11 日) 发布了 Chrome 126 定版浏览器更新，重点修复了高危的内存安全漏洞。

谷歌 Chrome 126 浏览器更新共计修复 21 项漏洞，其中 18 项为外部研究人员报告。

在外部人员报告的漏洞中，9 个被评为“高严重性”，2 个是 Dawn 中的 use-after-free 问题，4 个 V8 引擎中的类型混乱，此外还有 Dawn 和 DevTools 中的不当实现，以及 Tab Groups 中的堆缓冲区溢出。

谷歌表示已经奖励了报告这些漏洞的安全专家，累计支出超过 16 万美元。奖金最高的是 CVE-2024-5839，奖金为 100115 美元（IT之家备注：当前约 72.7 万元人民币），该漏洞存在于内存分配器，危险等级为中等严重性。

谷歌还为 CVE-2024-5830 漏洞，奖励报告该漏洞的专家 2.5 万美元。该漏洞存在于 V8 JavaScript 引擎中，是一个高严重性类型混乱问题。

像往常一样，谷歌没有提供该漏洞的详细信息。

直接下载地址：

Windows X64 版本

最新版本: 126.0.6478.62

文件大小: 105.36 MB

更新时间: 5 小时前

SHA1: 4E4A41BB595FE3C8FB4C0EC75C60F226A9B34DBD

SHA256:C5E30376308AF43C5B2D1FED914025EDAE786042F66ECF5722FDE18817C0D19A

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