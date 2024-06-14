苹果 iPadOS 18 更新为 App 带来全新可定制标签栏和侧边栏用户界面

IT之家 6 月 14 日消息，苹果公司在 iPadOS 18 系统更新中，重新设计了 Podcasts、Apple TV 和 Apple Music 等诸多应用程序的标签栏体验。

上述应用程序的标签栏此前位于界面底部，在 iPadOS 18 更新之后在纵向使用状态下，标签栏现在位于这些应用的顶部，更靠近其他导航控件，而在横向模式下则会出现一个可定制的侧边栏。

苹果表示，将标签栏放在应用程序的顶部和其他导航控件之间，可以减少界面占用的横向和纵向空间，让用户更专注于内容。

IT之家从报道中获悉，苹果公司为了配合新的标签栏，还优化了应用程序中的侧边栏，以帮助用户导航应用程序并快速访问目的页面。

用户可以根据偏好自定义侧边栏和标签栏，用户现在可以将项目从侧边栏拖放到标签栏的固定区域，以便更快地访问最喜欢的内容。

标签栏中的某些项目是固定的。例如，在电视应用中，"主页"、"TV+"、"MLS" 和 "商店" 选项卡始终可用，而在 "固定" 部分的末尾，搜索选项始终存在。值得注意的是，当应用程序横向运行时，标签栏会消失。

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