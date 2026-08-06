百度入局 AI 办公：dodo 并入百度搭子，全面整合办公 Agent 业务

8 月 6 日上午消息，新浪科技获悉，百度已启动内部办公智能体 dodo 与百度搭子团队整合，dodo 相关研发人员、资源都将并入百度搭子，实现内外部办公智能体产品完全统一。这意味着，百度办公 Agent 业务将从多线推进改为集中作战，公司将整合优势资源全面入局 AI 办公赛道争夺。

据悉，dodo 是百度内部使用的办公智能体，员工可以通过通讯软件如流、Web 端或客户端下达任务，让 dodo 整理会议、处理文档、查询邮件，也可以进入知识库和研发平台，完成代码提交、需求管理等工作。

百度搭子于今年 3 月上线，是百度面向个人和企业办公场景推出的专业办公智能体平台。用户只需说明工作目标，百度搭子便可完成任务拆解、资料检索、文档处理、网页操作和结果交付，并在跨文件、跨应用的工作中连续执行。百度搜索、网盘、地图、秒哒和伐谋等产品能力已通过 Skill 接入，进一步覆盖研究分析、内容制作、PPT 生成和企业协作。

今年 7 月，百度搭子企业版正式发布，支持企业共享 Skill、项目上下文和工作成果，并对知识资产、业务流程和执行过程进行统一管理，已在多个行业的企业客户中落地。自上线以来，百度搭子日均提问次数增长 20 倍，并先后登顶 PinchBench 和 DeepResearchBench 两项智能体评测。

合并后，百度搭子将成为同时服务百度内部办公、个人生产力和企业协作的统一办公 Agent 产品。dodo 在会议、文档、知识库、研发管理和团队 Skill 复用等场景中的内部实践，将逐步进入百度搭子企业版，进一步强化其在组织知识沉淀、工作流程执行和团队协同方面的能力。