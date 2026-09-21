蚂蚁集团 CEO 韩歆毅发布全员信，将组建全新的支付宝事业群

9 月 21 日晚间消息，蚂蚁集团 CEO 韩歆毅发布全员信，宣布支付宝进行组织调整与人事任命，以加速布局智能体商业。

根据调整，支付宝事业群、数字支付事业群和芝麻信用事业部将“会师”，组建全新的支付宝事业群。吴敏芝将担任新支付宝事业群总裁，并兼任蚂蚁 CPO。

据悉，吴敏芝于 2021 年 8 月加入蚂蚁集团。在此之前在阿里巴巴集团任职 20 余年，先后担任阿里巴巴国际贸易事业群总裁、B2B 事业群总裁、阿里巴巴首席客户官等岗位，具有丰富的商业经验。

韩歆毅在信中表示，随着 AI 技术发展和行业渗透加速，智能体商业正迎来规模化爆发，而支付宝此前提出的“双飞轮”战略正是为迎接这一时刻。

据相关数据显示，个人生活助手阿宝上线三个月完成万余项服务的 AI 化升级，并和手机、车机、手表、眼镜等终端实现跨端互联。AI 支付完成全栈 AI 支付产品体系建设，并率先实现 3 亿笔 AI 支付。“碰一下”快速拓展线下支付份额，为商家开启数字化经营新入口。

此次组织调整的核心目标，是进一步聚拢技术、产品和生态能力，强化商家服务体系 —— 让每个用户拥有一个 AI 钱包和生活助手，让每个商家通过支付宝 AI 开放平台更好服务用户、实现生意增长，让支付宝的智能体商业生态在 AI 时代更加便捷、安全和可信。

原标题：《蚂蚁集团 CEO 韩歆毅发布全员信，宣布组织调整和全新任命》