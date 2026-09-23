李飞飞谈 AI 安全：不能只让开发者评估自己的系统

北京时间 9 月 23 日，据彭博社报道，AI 先锋李飞飞呼吁由独立机构和公共部门对 AI 进行更多监督。她认为，对于能力日益强大的 AI 系统，其安全评估不应完全交由开发这些系统的公司负责。

作为斯坦福大学教授、World Labs 联合创始人，李飞飞周二表示，尽管 AI 公司的内部研究人员可以评估单个模型的能力和安全性，但这无法替代由政府、行业和学术机构共同制定的更广泛标准。

“我仍然认为，由独立机构以及学术界等公共部门制定基准非常重要。同时，行业和政府也应该共同承担责任。”李飞飞在接受彭博电视采访时表示。

随着 AI 系统的能力不断增强，人们对其潜在风险的担忧也在加剧。硅谷一些领导人警告称，这项技术发展速度过快，可能最终超出人类的控制。最近几周，Anthropic CEO 达里奥 · 阿莫代伊 (Dario Amodei) 和 OpenAI CEO 萨姆 · 奥特曼 (Sam Altman) 都呼吁放缓前沿模型的开发速度。两人将于周三在联合国安全理事会讨论 AI 安全问题。

李飞飞表示，AI 可能带来的生存性风险，最终取决于人类选择如何开发、治理和使用这项技术。她说，这一原则同样适用于 AI 以外的技术，从电力、蒸汽机到现代交通工具，人类社会同样需要在技术可能带来的益处与人身安全之间寻求平衡。

她指出，人类“掌握着技术的力量”。“我们必须掌握控制权。AI 关乎的不是 AI，而是人类。它关乎我们共同以及个人的尊严和自主权，也关乎我们的责任。”李飞飞称。

李飞飞的言论，为政策制定者和 AI 行业领袖之间日益激烈的辩论增添了新的声音。这场辩论的焦点是：应如何严肃对待有关这项技术最极端风险的警告。周二早些时候，美国总统特朗普在纽约联合国大会发表讲话时，驳斥了对 AI 生存威胁的担忧，称其为“一场骗局”，并强调有必要继续全速发展这项技术。

李飞飞称，关于 AI 系统行为的讨论，已经超出了推动当前 AI 热潮的所谓前沿模型。她创办的 World Labs 公司正在开发所谓的“世界模型”，能够生成和重建三维环境。她表示，这项技术可用于训练和评估机器人，并赋能设计、医疗及其他行业的应用。

她表示，随着这些系统走向现实世界应用，行业面临同一个根本性问题：如何评估能力日益强大的 AI，并判断其是否按预期运行。