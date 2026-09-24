双方关系何时破裂？OpenAI 称与苹果的 ChatGPT 合作远不及预期

北京时间 9 月 24 日，据《金融时报》报道，最新法庭文件揭示了 OpenAI 与苹果的关系是如何逐渐破裂的。

OpenAI 周三称，公司与苹果合作，通过 ChatGPT 为 iPhone 添加 AI 功能的业务在 2024 年推出后，“表现远低于预期”。

OpenAI 在法律文件中表示，两家公司在 2024 年达成协议，由 ChatGPT 为“Apple Intelligence”提供支持。然而，苹果未能激发 iPhone 用户对于这一 AI 功能的兴趣，令 OpenAI 感到失望。

苹果将自身定位为 AI 开发者争夺更多消费者之战中的潜在“造王者”。但 OpenAI 在首次公开评论这一合作时称，ChatGPT 被整合到数以百万计的苹果设备几乎没有带来什么实际好处。

此后，这两家硅谷最知名公司之间的关系急转直下，最终演变成了苹果提起的一宗充满敌意的商业机密诉讼。在经历了尴尬的两年延期后，苹果在今年 1 月与谷歌合作，使用其 Gemini 模型来支持完全重建的“Siri AI”。

周三公布的法庭文件称，2024 年协议达成时，OpenAI 原本期待借助与苹果的推广和品牌关联产生“光环效应”，并希望从 Apple Intelligence 用户那里获得更多订阅。但 OpenAI 表示，在 ChatGPT 整合功能上线一个月后，该功能“似乎起步缓慢”，OpenAI 还下调了对每周活跃用户数量的预测。到 2025 年夏季，“很明显，苹果整合 ChatGPT 的表现远低于预期”。

文件称，OpenAI 高管还担心，苹果会“希望加快行动”，以尽快找到另一家 AI 合作伙伴，从而让 OpenAI 失去抢先接触苹果数十亿全球用户的机会。

周三公开的法庭文件，是马斯克旗下 xAI (现已并入 SpaceX) 在 2025 年 8 月提起诉讼的一部分。xAI 当时以反垄断为由，对苹果与 OpenAI 达成的合作协议提出质疑。苹果上周与马斯克方面解决了这起诉讼，而 OpenAI 已提交法律动议，要求公开双方达成的解决方案条款。

OpenAI 声称，与苹果的整合并未不公平地提升其市场地位，反而恰逢其市场份额普遍下滑之际，因为谷歌、Anthropic、Meta 和 Grok 等竞争对手正在赢得用户青睐。