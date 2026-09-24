爱奇艺 CEO 龚宇：AI 是内容的加分项，不是用来搭建流水线的工具

9 月 24 日消息，在 2026 爱奇艺 iJOY 秋季悦享会上，爱奇艺创始人、首席执行官龚宇发表演讲。龚宇表示，爱奇艺的 AI 战略非常清晰，主要有三大重点，即 All in AI 赋能实拍影视长片及 AIGC 长片，全力建设健康的内容创作者生态，探索 AI 催生的新形态作品。

龚宇称，过去几个月以来，实拍与 AI 结合制作的内容（专业名词叫“混制”）迎来爆发式应用，有效提升视听体验，缩短制作周期，降低成本，成为影视行业快速崛起的一个细分赛道。面对变化，爱奇艺始终坚持一个原则，AI 是内容的加分项，不是用来搭建流水线、生产工业化、标准化产品的工具，不降质，这是我们坚守的底线。

龚宇还提到，爱奇艺正全力搭建健康的创作者生态。创作者作为影视生态的最核心的要素是内容的驱动力，创作者能够持续获得收入、拿到回报，这一点至关重要。我们的目标是让创作者能够“稳赢”，打造一套健康、长期可持续发展的创作者生态。

面向未来，龚宇表示，爱奇艺正积极探索科技创新带来的全新机会，已经开始了一些初步尝试。只要有优质策划，任何人通过自然语言和 AI 交互，AI 就可以完成代码编写，产出创意丰富、体量轻巧的小游戏或者交互应用。据透露，目前，爱奇艺 App 互动频道已经上线，如果能把互动视频跟这种小应用结合在一起，创意的空间无限。