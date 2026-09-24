能打电话的“相机”：曝华为 Mate 90 Pro Max 典藏版手机搭载原生镜头环，可外接巨炮

IT之家 9 月 24 日消息，华为 Mate 90 系列的发布日期还未官宣，更多产品配置细节已经曝光。

博主 @数码闲聊站 今日爆料称，华为 Mate 90 Pro Max 典藏版采用宝石工艺星环 DECO，有原生镜头环，可以外接一颗巨炮。

根据博主爆料，新机有望配备麒麟 9050 Pro 处理器 + 16GB 内存、6800mAh 电池 + 100W 快充、50Mp 1/1.28 英寸超高动态主摄 + 可变光圈 + 抗眩光红外镀膜，以及 200Mp 1/1.28 英寸潜望镜，新一代双层 OLED 屏幕。

如果爆料属实，华为 Mate 90 Pro Max 典藏版的影像可玩性将大幅提升。虽然传感器尺寸还无法和真正的相机媲美，但外接巨炮镜头带来的真实光学变焦，有望大幅提升远摄场景拍摄效果。

IT之家注意到，智界 RX 及鸿蒙智行新品发布会定档 9 月 28 日 14:30 举行。然而，官方暂未确认华为 Mate 90 系列新机是否会在本次发布会登场。

消息称华为 Mate 90 系列手机将搭载最新麒麟旗舰处理器，延续星环设计，RS 是八边形，疑似调整为全系三摄 + 单潜望长焦方案。目前，麒麟 9050 Pro 处理器已正式发布，这枚处理器也是首款逻辑折叠 τ 芯片。据称，第一代 τ 芯片最佳性能设备还是得等华为 Mate 90 Pro Max。