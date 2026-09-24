特斯拉 FSD 在欧洲引发质疑：被指频繁超速、违规超越

北京时间 9 月 24 日，据路透社报道，比利时道路安全倡导组织 Johanna.be 表示，根据他们在比利时的测试，特斯拉 FSD 全自动驾驶系统频繁超速，并在禁止超车的街道上试图超越骑行者。

Johanna.be 倡导行人和骑行者安全，在 7 月对特斯拉的系统进行了为期三天的测试，行程约 400 公里。测试发现，FSD 在限速 20 公里 / 小时和 30 公里 / 小时的区域内经常超速，还会错误地向驾驶员显示更高的限速，这可能误导驾驶员，使其误以为车辆可以以更高的速度行驶。

Johanna.be 发现，在布鲁塞尔周边测试的大多数限速 30 公里 / 小时路段中，FSD 都超过了限速，平均时速达到 44 公里。尽管特斯拉车辆屏幕显示系统识别出了道路旁的限速 30 公里 / 小时标志，但它经常错误地显示 50 公里 / 小时的限速。

报告称：“这就像一名乘客不断向驾驶员保证，在他们经过的几乎每一个限速 30 公里 / 小时路段，限速都是 50 公里 / 小时。”

该组织拍摄的视频显示，启用 FSD 的特斯拉试图在禁止超车的道路上超越骑行者。欧洲运输安全委员会此前曾对 FSD 能否遵守欧洲各地不同的道路规则表示担忧。

Johanna.be 的报告也指出了该系统的积极方面，称其“在行人和骑行者周围表现得谨慎而礼貌，常常主动让行”，但这些优点“并不能抵消已记录的违反限速和自行车街道法规的问题”。

特斯拉 FSD 可以执行大多数驾驶任务，但要求驾驶员保持高度专注。荷兰监管机构 RDW 在 4 月批准了该系统，比利时和其他几个国家随后也予以批准。欧盟范围内的投票可能在 10 月 6 日举行。

不过，包括瑞典在内的几个欧盟国家已经对 FSD 超速表示担忧。而批准 FSD 的国家则表示，驾驶员仍有责任遵守交通法规。

特斯拉在本月早些时候发布了一项研究，称启用 FSD 的特斯拉车辆并不存在过度超速的情况，行驶速度与周围交通的速度相匹配。

比利时弗拉芒政府交通部门今年早些时候批准了 FSD。该部门发言人泽维尔 · 莱森 (Xavier Lesenne) 表示，FSD“是一套不断处理新的、额外信息的学习系统”，并会随着时间推移不断进行调整。莱森说，驾驶员“仍需承担 100% 的责任”，必须做好随时介入的准备，“以防系统出现错误或未能正确执行交通规则”。

莱森表示，特斯拉的数据显示，这项技术“目前在预防事故方面具有很大潜力”。

Johanna.be 表示，已将报告发送给弗拉芒交通部和 RDW，敦促两者重新评估此前的批准。