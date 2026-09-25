被骂变态才推无摄像头眼镜？扎克伯格回应称“研发已筹备多年”

北京时间 9 月 25 日，据《商业内幕》报道，Meta CEO 马克 · 扎克伯格 (Mark Zuckerberg) 表示，无摄像头版 AI 雷朋眼镜早在研发之中，并非因为人们把带摄像头版本称为“变态眼镜”。

Meta 刚刚在其智能眼镜产品线中增加了一款仅支持音频功能的眼镜。新的 Meta 雷朋音频眼镜没有摄像头，但用户可以用它听音乐、打电话，或者与 Muse AI 智能体交谈。这款新眼镜重量更轻，有两种款式可选，起售价为 349 美元。

扎克伯格在接受乔安娜 · 斯特恩 (Joanna Stern) 采访时，否认近期的舆论反弹促使公司推出无摄像头眼镜设计的决定。

斯特恩问道，这款仅支持音频功能的眼镜，是否是在回应那些“对别人脸上戴着摄像头感到不舒服，或者不愿意自己的脸上有摄像头”的人。

“不是。我们得研发这些产品，我们很早就开始着手做了。你知道这类产品是怎么运作的，”他笑着说，“它需要提前很长时间进行研发。所以，如果有人对某件事提出疑问，然后我们才开始研发某个需要花上几年时间才能做出来的产品，那是做不到的。我的意思是说，我们不可能因为几个月前有些人提出了一些疑问，就在两个月前决定设计这款产品。这是一个筹备已久的项目。”

确实，过去几个月里，针对 Meta 带摄像头眼镜的反对声浪明显加剧，尤其是在 6 月凯莉 · 詹娜 (Kylie Jenner) 联名款推出之后。当然，他们也不可能在几周时间内仓促做出这款产品来回应此事。

不过，自 2021 年 Meta 眼镜推出以来，担忧和反对声音就一直存在。人们担心在自己不知情或未同意的情况下被这些眼镜拍摄，这已经不是什么新鲜事了。

尽管扎克伯格给出了合理的解释，称今年夏天的争议并未直接影响其产品线决定，但很难想象这些年来持续不断的担忧，对 Meta 推出纯音频版本的决定一点也没起到作用。