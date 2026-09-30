消息称 OpenAI 计划 IPO 前再融资至少 300 亿美元，估值达 1.4 万亿美元

IT之家 9 月 30 日消息，据彭博社当地时间周二报道，OpenAI 正在与投资方展开磋商，计划在首次公开募股之前完成一轮融资，至少募集 300 亿美元（IT之家注：现汇率约合 2,016.47 亿元人民币）资金，对应的企业估值大约为 1.4 万亿美元（现汇率约合 9.41 万亿元人民币）。

在市场普遍预期这家 ChatGPT 开发企业将于明年登陆公开市场之前，投资者都希望向其追加投入更多资金。报告称，尽管今年年初 Anthropic 的发展势头一度超过 OpenAI，但自 7 月以来，OpenAI 重新将战略重心放在代码生成等核心业务方向之后，年化营收增幅达到 70%，在 8 月已经升至 400 亿美元（现汇率约合 2,688.63 亿元人民币）。

该公司此前曾在 3 月份完成一轮 1,220 亿美元（现汇率约合 8,200.33 亿元人民币）的融资，当时估值为 8,520 亿美元（现汇率约合 5.73 万亿元人民币）。原本外界认为这一轮融资会是其上市之前最后一轮私募募资；直到不久之前，市场还预期 OpenAI 会在今年完成上市。不过首席执行官萨姆 · 奥尔特曼（Sam Altman）现已排除 2026 年上市的可能性，表示要优先落实人工智能安全相关工作。

针对安全领域研究人员提出的人工智能可能给人类带来生存性风险的警示，他近期接受《财富》杂志采访时表示：“如果到这个十年结束之时，人工智能有大约 10% 的概率造成全人类覆灭，我认为这是一件无法接受的事情。”

彭博社的报道提到，如果新一轮融资最终落地，这笔资金将作为过渡轮融资，为后续的首次公开募股做好铺垫。