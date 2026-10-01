深蓝汽车 9 月全球销量 30185 辆：年内累计销量超 25 万辆，品牌第 100 万辆整车下线

IT之家 10 月 1 日消息，今日上午，深蓝汽车公布 9 月销量成绩单：9 月全球销量 30185 辆；2026 年 1-9 月全球累计销量达 252213 辆，同比增长 8.59%。就在 9 月 28 日，深蓝汽车迎来品牌里程碑时刻 —— 第 100 万辆整车正式量产下线。

IT之家此前报道，9 月 1 日深蓝汽车全球累计销量突破 94.76 万辆，产品现已销往全球超 100 个国家和地区。伴随着百万整车量产节点到来，全新深蓝 S07 AI 激光版也于 9 月 28 日同步上市。新车由深蓝汽车联合火山引擎，围绕豆包大模型与智能座舱深度共创，定位长续航 AI 激光智能 SUV，也是海报中提到的“15 万级搭载 AI 激光智能第一车”。

目前深蓝已经搭建起丰富的产品矩阵，覆盖 SL03、L07、L06、S05、S07、S09、G318 等多款车型，不同价位段均有拳头产品：深蓝 L06 将百万超跑磁流变悬架下放到 15 万价位；全新深蓝 G318 是 20 万级唯一搭载华为乾崑智驾与鸿蒙座舱的方盒子车型；全新深蓝 S05 搭载天枢领航，支持城区 NOA，践行品牌“科技平权”理念。

在核心三电技术层面，深蓝自研原力超集电驱在今年 3 月完成第 100 万台下线，新一代原力超集电驱系统总成工况效率可达 94.13%，功率密度不小于 4.25kW / kg。2026 年深蓝三电技术还接连斩获国家科技进步二等奖、国际新能源汽车创新技术奖、中国专利优秀奖等重磅荣誉。

深蓝汽车表示，持续把高端技术下放，让科技平权从战略承诺，转化为大众可感知的真实用车体验。